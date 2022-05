El embajador ruso en EE. UU. insinúa una división en el Kremlin por la guerra en Ucrania

Varios sujetos que pertenecen a la estructura de mando del Kremlin parece están preparados para no seguir en la lucha.

El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha insinuado una división en la jerarquía del Kremlin debido a la invasión de Rusia a Ucrania, bajo el liderazgo de Vladimir Putin.

Según la televisión estatal rusa, Anatoly Antonov dio a entender que Estados Unidos le está otorgando al Kremlin los términos de negociación, los cuales buscan detener la guerra que se ha cobrado la vida de personas inocentes y ha causado impresionantes daños a la infraestructura de diferentes ciudades ucranianas.

De acuerdo con recopilaciones publicadas por Daily Mail, la situación está teniendo lugar en medio de un fracaso en el que el Ejército de Rusia se está viendo trancado en la muestra de avances significativos para invadir algunas zonas del este de Ucrania.

Es así como Antonov, de 67 años, insinuó que varios sujetos que pertenecen a la estructura de mando del Kremlin podrían estar preparados para no seguir en la lucha, retroceder a los impactos e incluso “arrepentirse”. No obstante, enfatizó en que él no estaba entre los dispuestos a pactar.

El importante diplomático dijo que “los estadounidenses nos están presionando para que negociemos, pero con ciertas condiciones”, publicó Mail Online.

Entre las acciones, el hombre mencionó tres: la primera, detener la acción militar como parte de la operación militar especial; la segunda, hacer que las tropas regresen a los sitios donde estaban antes del 24 de febrero, fecha en la que inició la “operación militar”; por último, el tema de “arrepentirse” por los daños que han provocado desde hace meses, hechos de agresión y vulneración de derechos que han conmocionado al mundo entero.

Sumado a esto, el embajador ruso en Estados Unidos le dijo al presentador de la televisión estatal rusa Vladimir Solovyov: “Naturalmente, estamos diciendo firme y claro, y estamos inequívocamente seguros de esto: con al menos los diplomáticos rusos que trabajan aquí no habrá tal capitulación”, apuntó.

“Estamos firmemente convencidos, y hubiera sido más difícil trabajar sin esta certeza, de que todas las tareas establecidas por el Comandante en Jefe Supremo se completarán por completo. Nunca nos rendiremos y nunca volveremos”, añadió Anatoly Antonov.

Es de señalar que el diplomático no mencionó el nombre de Putin, al contrario, prefirió llamarlo el ‘comandante en jefe supremo’.

El citado medio indica que con esta mención se deja en claro que la estrategia militar, vista como defectuosa incluso en los rangos militares y de seguridad rusos, proviene de lo más alto del Kremlin.

Ucrania derrotará a Rusia “antes de finales de año”

La guerra en Ucrania alcanzará un “punto de inflexión” en agosto y Rusia será derrotada “antes de fin de año”, pronosticó el jefe de la inteligencia militar ucraniana, asegurando que Kiev logrará recuperar todo su territorio.

La victoria “no será fácil, pero llegará”, declaró Kyrylo Budanov en una entrevista a la televisión británica Sky News. Durante la emisión, aparecía tranquilo y se mostró “optimista” acerca de la evolución actual del conflicto.

“El punto de inflexión tendrá lugar en la segunda parte de agosto” y “la mayoría de las operaciones militares se acabarán para finales de año”, pronosticó.

Terminada la guerra, “restableceremos el poder ucraniano en todos los territorios que perdimos, incluido Donbás y Crimea”, aseguró.

Las declaraciones se producen mientras arrecian los combates en la región del Donbás (este), controlada en parte desde 2014 por separatistas prorrusos y en la cual Moscú centra su ofensiva desde hace algunas semanas, pero sin realizar avances significativos.

Según Budanov, el ejército ruso “está sufriendo grandes pérdidas en hombres y armas”, sobre todo porque Ucrania lo sabe “todo”, incluido sus planes militares.

*Con información de AFP y Europa Press.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania es de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.