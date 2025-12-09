Espaldarazo de Trump a Zelenski: esto dijo el mandatario sobre nuevas elecciones en Ucrania y criticó a Biden

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo haber estado “revisando” el plan de 28 puntos (ahora de 20), propuesto por la administración del presidente Donald Trump, para lograr la paz entre dicho país y Rusia.

“Vamos a trabajar esos 20 puntos. No estamos totalmente satisfechos con las propuestas de nuestros socios”, indicó Zelenski durante una rueda de prensa en línea el lunes. Agregó también que este martes se hará pública su posición con respecto a este controvertido plan para la paz.

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al deseo de Kiev de unirse a la OTAN.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente. | Foto: AFP

Según Zelenski, las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

“¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”, declaró.

Trump “decepcionado”

“Estoy un poco decepcionado de que Zelenski no haya leído la propuesta de paz de Washington”, declaró el presidente Trump.

Desde el lanzamiento de la propuesta del mandatario estadounidense para la paz, funcionarios rusos, ucranianos y estadounidenses se han reunido a negociar incesantemente; sin embargo, no han llegado a acuerdos visibles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa al salir de la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

Además de esa acusación hacia Zelenski, Trump aprovechó la oportunidad para criticar a la administración del expresidente Joe Biden, quien, según dijo, le dio a Zelenski 350.000 millones de dólares. “Consiguió que el corrupto Joe Biden le diera 350.000 millones de dólares, y mire lo que consiguió: aproximadamente el 25 % de su país ha desaparecido”, sentenció.

El mandatario estadounidense también sugirió que se deberían celebrar unas próximas elecciones en Ucrania.

“Pienso que Ucrania debería celebrar elecciones. Ya sabes, están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Y quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no hay elecciones. Ya sabes, hablan de una democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia”.

Aliados europeos

Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron este lunes en Londres su respaldo a Volodímir Zelenski, quien insistió en que no tiene “ningún derecho” de ceder a Rusia los territorios que reclama Moscú.

El presidente ucraniano se reunió durante unas dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron | Foto: AFP

Zelenski indicó en X que su encuentro con esos dirigentes fue “productivo”. “Nuestras posiciones se alinearon en todos los temas”, dijo. Rutte reafirmó su apoyo a una “paz justa y duradera para Ucrania”.

El panorama político se mantiene incierto en lo referente a la guerra en Ucrania, mientras se espera la respuesta de Zelenski para el trato propuesto por el presidente Donald Trump.