Suscribirse

Mundo

Espaldarazo de Trump a Zelenski: esto dijo el mandatario sobre nuevas elecciones en Ucrania y criticó a Biden

En medio de la incertidumbre por el plan para la paz de Trump en Ucrania, se habla de nuevas elecciones y de alianzas peligrosas con la OTAN.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 3:08 p. m.
Zelenski, Trump y Putin
Zelenski, Trump y Putin. | Foto: GETTY

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo haber estado “revisando” el plan de 28 puntos (ahora de 20), propuesto por la administración del presidente Donald Trump, para lograr la paz entre dicho país y Rusia.

“Vamos a trabajar esos 20 puntos. No estamos totalmente satisfechos con las propuestas de nuestros socios”, indicó Zelenski durante una rueda de prensa en línea el lunes. Agregó también que este martes se hará pública su posición con respecto a este controvertido plan para la paz.

Contexto: Un asesor del Kremlin dice que “podría tener lugar” un nuevo encuentro entre Putin y Trump para hablar de Ucrania

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al deseo de Kiev de unirse a la OTAN.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente.
Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, respectivamente. | Foto: AFP

Según Zelenski, las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

“¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”, declaró.

Trump “decepcionado”

“Estoy un poco decepcionado de que Zelenski no haya leído la propuesta de paz de Washington”, declaró el presidente Trump.

Desde el lanzamiento de la propuesta del mandatario estadounidense para la paz, funcionarios rusos, ucranianos y estadounidenses se han reunido a negociar incesantemente; sin embargo, no han llegado a acuerdos visibles.

EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa al salir de la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

Además de esa acusación hacia Zelenski, Trump aprovechó la oportunidad para criticar a la administración del expresidente Joe Biden, quien, según dijo, le dio a Zelenski 350.000 millones de dólares. “Consiguió que el corrupto Joe Biden le diera 350.000 millones de dólares, y mire lo que consiguió: aproximadamente el 25 % de su país ha desaparecido”, sentenció.

El mandatario estadounidense también sugirió que se deberían celebrar unas próximas elecciones en Ucrania.

Contexto: Putin enciende las alarmas del mundo y amenaza con guerra a toda Europa. “Estamos listos”

“Pienso que Ucrania debería celebrar elecciones. Ya sabes, están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción. Y quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no hay elecciones. Ya sabes, hablan de una democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia”.

Aliados europeos

Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron este lunes en Londres su respaldo a Volodímir Zelenski, quien insistió en que no tiene “ningún derecho” de ceder a Rusia los territorios que reclama Moscú.

Contexto: Inicia reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y la delegación de Ucrania en Florida

El presidente ucraniano se reunió durante unas dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron
Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron | Foto: AFP

Zelenski indicó en X que su encuentro con esos dirigentes fue “productivo”. “Nuestras posiciones se alinearon en todos los temas”, dijo. Rutte reafirmó su apoyo a una “paz justa y duradera para Ucrania”.

El panorama político se mantiene incierto en lo referente a la guerra en Ucrania, mientras se espera la respuesta de Zelenski para el trato propuesto por el presidente Donald Trump.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

2. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

3. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

4. Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

5. ¿María Corina Machado contempla el “exilio”?: esto reveló su exjefa de campaña desde Oslo, un día antes de la entrega del Nobel

LEER MENOS

Noticias relacionadas

UcraniaRusiaEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.