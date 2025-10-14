Esposa de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí liberado por Hamás, confesó el plan que él tiene en Colombia

El grupo islamista Hamás dejó en libertad el lunes a los últimos 20 rehenes israelíes con vida, luego del ataque terrorista que llevaron a cabo el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Entre los liberados, el ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, esposo de la israelí de origen colombiano, Rebecca González, quien el 7 de octubre fue secuestrado en momentos que se encontraba en el festival Nova.

Tras su liberación, Rebecca González habló para Blu Radio donde abordó varios temas, entre estos, el plan que su esposo tiene a futuro en Colombia, país que quiere visitar en cualquier momento.

“Quiere que vayamos a Colombia, desea con muchas fuerzas de su corazón que tengamos una propiedad [En Colombia]; Él me dijo ‘quiero tener una propiedad en Colombia, para que tengamos dónde llegar’. Y habla del futuro, habla de que Colombia es un país con muchísimo potencial”, dijo González en la emisora citada anteriormente.

Rebbeca González se encuentra con su esposo, Elkana Bohbot, tras más de dos años de secuestro. | Foto: X/@bringelkanahome

Luego de que se conociera la liberación de Bohbot, el presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta en X: “Ojalá vengan a Colombia para recibirlos con el amor del pueblo colombiano”.

Al respecto, González dijo que, en el momento que su esposo decida ir a Colombia, realizarán el viaje.

“Yo le dije a mi esposo, tú tienes nacionalidad colombiana, pero tienes que declarar que tú quieres ser colombiano, porque al final la decisión es tuya. Y me dijo ‘no puedo creer que el presidente me haya dado la nacionalidad’”, recordó.

En la entrevista en Blu Radio, González también dijo que le habló a su esposo sobre la relación diplomática entre Colombia e Israel.

“... Y me dijo ‘no, eso va a pasar’. Yo le dije ¿Ya terminó la guerra? y él me dice: ‘ya dentro de poco vuelven las relaciones diplomáticas con todos los países. Y también quiero que todos vengan conmigo a Colombia. Él es un hombre de familia", agregó González.

Por otra parte, González fue enfática en decir cuál es el miedo que pasa por su mente en estos momentos. “A lo único que le tengo miedo es a que mi esposo no vuelva a ser la persona de la que me enamoré. Él cambió, y yo también cambié. Me estoy encontrando con otro ser humano”.

González también contó en Blu Radio sentirse feliz por el hecho de que su hijo, un pequeño de cinco años, reconoció a su papá una vez fue puesto en libertad.