Estados Unidos lanza dura advertencia a quienes pretendan comprar votos en las elecciones en Colombia: les podría retirar las visas

Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, se manifestó en su cuenta de X sobre las elecciones en Colombia.

“Marco Rubio testificó ante el Congreso esta semana que EE. UU. está comprometido con la protección de la democracia de Colombia. También ha explicado en numerosas ocasiones que una visa de EE. UU. es un privilegio, no un derecho, y que las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para avanzar en nuestra política exterior”, dijo.

“Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones de Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes. Por lo tanto, aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas!“, manifestó Landau.

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