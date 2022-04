Hombre cancela su boda después de que su futura esposa casi matara a su perro

Un curioso caso ha llamado la atención de muchas personas. Los familiares y amigos de un hombre de 28 años no pueden creer que la decisión que este tomó de dejar a un lado el matrimonio con su futura esposa fuera de una manera tan repentina.

Todo comenzó en la despedida de soltera de la exnovia, pues ella compartió con sus amigas en el apartamento en el que vivía junto al que iba a ser su esposo. Sin embargo, por descuido, su mascota casi muere, publicó el periódico estadounidense The New York Times.

En la celebración, aunque el hombre se fue de la casa, el perro permaneció con la mujer.

“Mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”, señaló.

Desde 2018, la pareja mantuvo una relación amorosa y hace medio año se comprometieron, es decir, la planeación de su matrimonio no fue fugaz. No obstante, debido al comportamiento de la mujer durante su despedida de soltera, el hombre se dio cuenta que no quería compartir el resto de su vida con ella, pues casi mata a su mascota por negligencia.

En la madrugada de la celebración de despedida de soltera, la mujer llamó a su exnovio a las 5:00 a. m. del pasado domingo 17 de abril, porque, según las declaraciones, la mascota no se encontraba bien y ella no sabía qué hacer.

El animal había ingerido bebidas alcohólicas, además de chocolate que la exprometida, junto a sus amigas, por descuido, dejaron en unas mesas bajas a las que el can tiene acceso directo.

De acuerdo con la revelaciones del exnovio, el grupo de mujeres que estaba celebrando no se percató de lo sucedido en ese momento. “Las chicas pensaron que sería genial (...) dejar que el perro deambulara en lugar de ponerlo en la habitación y luego emborracharse y no darse cuenta de que el animal se estaba comiendo todo”, compartió al citado medio.

Al notar que el canino no se encontraba bien, la novia reaccionó de inmediato y lo llevó a la veterinaria, donde, por suerte, fue tratado y estabilizado. Sin embargo, el animal casi pierde la vida. Luego de verse con quien sería su futuro esposo, la pareja volvió a casa junto con su mascota. En el hogar, se terminó la relación de años.

Sin ningún problema, la que iba a ser la esposa tomó sus pertenencias y se fue, pues las palabras del hombre de 28 años fueron claras: “El matrimonio queda suspendido. Arma las maletas y vete de la casa”.

Luego de que la mujer partiera, sus familiares se enteraron de lo sucedido. Así que el hombre empezó a recibir múltiples comentarios que lo acusaban de ser insensible.

“Dos horas después, me bombardean mensajes en Messenger, WhatsApp, de sus hermanas, hermano, la esposa de su hermano, su madre, sus amigos, diciéndome que estoy loco por hacerle esto después de cuatro años”, detalló.

Desde luego, el animal es un ser importante en la vida del exnovio, quien le dijo al citado medio que el canino es “el mejor perro que existe” y por ello haría lo que fuera para garantizar su seguridad, como terminar con la que iba a ser su esposa.

Aunque los familiares y amigos de la mujer se entrometieron para buscar una solución a la relación, el joven se mantuvo en su decisión. De acuerdo con sus declaraciones, se dio cuenta que no quería pasar la vida “con alguien que tiene un desprecio por la vida humana o animal”, concluyó el exprometido.