Hombre fue estafado con billete que tenía cara de Juan Gabriel

Las redes sociales fueron nuevamente el centro de la polémica y la denuncia de sus usuarios, esta vez por un hecho triste para su víctima, quien fue estafado y se convirtió en chiste y en ovación por una parte de tiktokers, que aseguraron que el resultado de la estafa era toda una obra que valía “oro”.

Todo comenzó cuando un joven mexicano llamado Alan Vargas, identificado en la red social como @eduaralanplum, compartió su historia a través de la red social. “Me dieron un billete muy rarito rarito”, comenzó diciendo en el clip de video la víctima, quien tenía en la mano un billete de 50 pesos, lo que equivale a unos 10 mil pesos colombianos.

En su video, Alan afirmó que por un lado estaba bien, tanto la textura, como las mariposas que aparecen en el diseño; sin embargo, cuando le daba la vuelta la cara de la figura en el billete era del reconocido cantante José María Morelos o Juan Gabriel, como es conocido mundialmente.

“Eso me pasa por no revisarlo a tiempo, chequé que no fuera falso, le chequé sus ventanitas y todo, pero al darle vuelta me encuentro con... ¡Este es Juan Gabriel”, fueron las palabras de la víctima en su video, quien cómicamente reveló que tenía en su poder una edición de 50 pesos mexicanos con la cara del Divo de Juárez.

Ante el cómico hecho, además de las risas Alan también habría recibido jugosas ofertas por el billete de Juan Gabriel, una reacción poco esperada luego de su pérdida. Muchos calificaron el objeto como una “reliquia” y comenzaron a hacer sus apuestas para lograr obtener el singular billete de 10 pesos.

“Y cuando lo volteo ¡¡Queridaaaaaaa!!”; “te doy 1.000 por él”; “te doy un billete de 300 por él”; “lo volteas y ¡no tengo dinero ni nada que dar!”; “JAJAJAJA, ese billete vale millones”; “te lo compro por 100″; “llegó buscando cobre y encontró oro”; “‘¿Juanchólares, Gabrieles, Juanpesos?”; “un billete de 50 que vale 5.000″, son algunos de los comentarios que desató el video en la red social.

Jóvenes arrancaron plantas en peligro de extinción

Un escarmiento por parte del gobierno camboyano se llevaron un grupo de jóvenes que se volvieron virales por arrancar flores en vías de extinción. El Ministerio de Medio Ambiente del país asiático expuso a las vinculadas para mandar una advertencia a la población y evitar que otras personas afecten la flora nacional.

En el video viralizado en redes sociales se observa a un grupo de tres jovencitas que con la intención de burlarse de la flor, la cual es una planta carnívora con forma fálica o que se asemeja a un pene o a la virilidad masculina, arrancan más de tres individuos de estas especies, que en realidad están en peligro de extinción.

Esta vez el ministerio solamente emitió una advertencia haciendo una campaña para que la comunidad no tomara el ejemplo de las jóvenes y evitaran arriesgar aún más los recursos naturales del país. Sin embargo, este tipo de actuaciones podrían resultar en más que un llamado de atención por parte de entidades nacionales, quienes no emitieron ninguna denuncia oficial contra ellas.

“¡Lo que están haciendo está mal, por favor no lo vuelvan a hacer en el futuro! Gracias por amar los recursos naturales, ¡pero no los arranque para que no se destruyan!”, fue el mensaje del gobierno de Camboya, insistiendo en la necesidad de preservar este tipo de plantas denominadas científicamente como Nepenthes.

Así entonces, se explicó que estas plantas son conocidas como la “planta pene”, al ser carnívoras secreta un líquido que mata a los insectos que se alojen en ella, así mismo, en el territorio nacional estarían creciendo unas cinco especies distintas de este Nepenthes, a todas ellas se les protege desde el gobierno camboyano, según afirmó el portavoz del ministerio Neth Pheaktra.