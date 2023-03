Impresionante: en video quedó registrado el intento fallido de un secuestro en México

Las autoridades investigan el caso de una mujer que fue víctima de robo, abuso sexual e intento de secuestro en la ciudad de Naucalpan, ubicada en el estado de México.

El hecho quedó grabado en un dos videos de cámaras de seguridad, en el que se puede ver el instante en el que la mujer de 24 años fue atacada por un hombre, quien, al parecer, estaba acompañado de otra persona que se encontraba en una camioneta.

En una primera imagen se observa que el hombre aprovecha que en el sitio hay varios árboles y se abalanza contra la cuando ella camina por una de las aceras, la tira al piso y la somete, mientras se ven pasar varios vehículos y motos por la calle, sin que nadie se dé cuenta de la situación.

El video dura 2 minutos y 20 segundos y en él se ve que todo el tiempo, la mujer intenta defenderse, pero el hombre sigue sobre ella e intenta ponerla de pie. Entre tanto, una camioneta parece esperar al hombre al otro lado de la calle. Previamente, pasa varias veces por el frente, incluso de reversa.

En la segunda imagen, se ve a la mujer perseguir al hombre que se acerca a la camioneta, ella grita y se le escucha decir “me quieren violar” y otras cosas que no se entienden claramente.

El delincuente se va por la puerta trasera de la camioneta y el conductor intenta arrancar mientras ella se pone al frente, pero frena abruptamente y la mujer se sube al andén.

Finalmente, el antisocial abre la puerta del acompañante, se sube al automotor color blanco y le dice al conductor: “vete para atrás”. Arranca violentamente en reversa por una calle en la que se pueden parqueados a un lado de la vía varios carros.

“Cámaras de seguridad captan intento de abuso a mujer en parque de Naucalpan”, informó Milenio Edomex, al publicar las imágenes.

🚨Cámaras de seguridad captan intento de abuso a mujer en parque de Naucalpan🚨 https://t.co/nSL4ZS39wr pic.twitter.com/e3Asw7rbPm — Milenio Edomex (@milenio_edomex) March 13, 2023

Posteriormente, se conoció que el delincuente le robó el dinero que llevaba, intentó quitarle el pantalón y levantarle la camiseta, así como subirla en la camioneta. Al no lograr su objetivo, la golpeó intentando que cayera a un río que pasa por la zona.

La joven habló con medios locales en los que narró los dramáticos momentos que vivió la noche del sábado pasado hacia las 7:00 de la noche.

“Yo iba caminando. Iba por Molinos de Viento. Estaba contestando una llamada de mi cuñada que me estaba tratando de localizar para saber si ya iba para la casa”, narró en una entrevista publicada por Imagen Televisión.

La Policía de Naucalpan informó que capturó a tres personas, (dos hombres y una mujer) entre ellas el presunto agresor de la mujer. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Añadió que “el tipo que me agrede me carga y trata de taparme la boca. Me quitó lo que traía, el efectivo del pantalón. Acababa de retirar dinero de mi trabajo. Eran 1.400 pesos, lo que había retirado apenas. Había de hecho más gente al frente de mí”.

“El señor me trataba de subir a la camioneta, quería bajarme el pantalón, pero, pues entre el forcejeo y demás, hubo un momento en el que puede zafarme de él y es cuando me estaba pateando para aventarme el río. El otro señor, le pitaba para que se apurara”, señaló en su dramático relato.

Víctima de robo y agresión sexual en Naucalpan narra los hechos.

⁰#DePisaYCorreTV con @PamCerdeira y @ponchovpof pic.twitter.com/6pV1mqEPyG — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) March 14, 2023

Entre tanto, la madre de la víctima dijo a la prensa que su hija tiene varios golpes en el cuerpo y la cabeza, por lo que ya recibió atención por parte de un médico legista, además de ayuda psicológica.

Por su parte, la Policía de Naucalpan informó que capturó a tres personas, (dos hombres y una mujer) entre ellas el presunto agresor de la mujer.

Según la mujer la agresión tuvo lugar el 11 de marzo en horas de la noche. - Foto: Twitter @FernandoCruzFr7 A.P.I.

El comisario Pablo Rosas, señaló que los detenidos “se están deslindando las responsabilidades por los hechos delictivos en los que incurrió este sujeto”.

La víctima no pudo identificar a las personas capturadas, por lo que fueron dejadas en libertad, tras señalar que no tuvieron nada que ver con los hechos, ya que salieron a comprar medicamentos en la camioneta donde se desplazaban cuando fueron interceptados por las autoridades.