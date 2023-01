Insólito: descubren y mandan a la cárcel a varias personas por venta de carne de caballo en un mercado

Los animales no son sacrificados en espacios con las medidas sanitarias requeridas y, además, dicha carne representa un riesgo salubre al no ser apta para el consumo humano.

¿Un castigo suficiente? Este miércoles 11 de enero autoridades judiciales francesas hicieron pública una sanción en contra de un grupo de 15 personas señaladas de conformar un grupo delictivo dedicado al sacrificio de caballos y a la comercialización fraudulenta de su carne, haciéndola pasar como si fuera de res.

Dicha situación es tachable en tanto esto no solo representaba un hecho fraudulento, sino también con alto riesgo sanitario, si se tiene en cuenta que esos animales no son sacrificados en espacios que cuenten con todas las medidas sanitarias requeridas y, además, dicha carne representa un riesgo salubre al no ser apta para el consumo humano.

Así, según revelaron las autoridades judiciales francesas, las penas impuestas a este grupo de cerca de 15 personas, consiste en la mayoría de sus casos a privaciones de la libertad en centro carcelario por cerca de dos años.

En medio de la investigación, según recogen medios internacionales, las autoridades también precisaron que dentro del grupo de responsables de dichas prácticas peligrosas no solo se encontraban personas de nacionalidad francesa, sino que la organización criminal también está conformada por nacionales belgas y neerlandeses.

En ese sentido, el grupo de sindicados, reconocidos en el sector de la producción de productos cárnicos, es señalado de haber adelantado prácticas que resultan violatorias de las reglas sanitarias establecidas en el marco europeo común, referidas a la prohibición de la venta de carne de caballo.

De igual modo, el grupo de detenidos también habría incurrido en prácticas violatorias referidas a la falsificación de documentos, una práctica que se habría extendido al menos entre el año 2010 y el año 2015.

Los señalados hacían pasar la carne de caballo como si fuera de res. - Foto: Thinkstock

Así, los delitos por los que resultaron juzgados se resumen en ‘fraude y conspiración para cometer fraude’, debido a los engaños en contra de los consumidores, a quienes además pusieron en riesgo sanitario.

Según refieren medios locales en Francia, este caso se corresponde con el mayor escándalo de venta de carne de caballo en la última década, pues en 2013 existía un precedente, en el que miles de bandejas de carne, al parecer de caballo, también tuvieron que ser retiradas del mercado en toda Europa tras una investigación que determinó la existencia de trazas de carne de caballo en productos que se prometían fabricados con carne de res.

La sentencia conocida este miércoles pone fin a una larga investigación que se inició el pasado mes de junio de 2022 en la ciudad de Marsella, al sur de Francia.

Según recogen medios internacionales, dentro del grupo de acusados se destaca la figura de un comerciante belga de 58 años, identificado como Jean-Marc Decker, caso en el que la condena recibida sí llegó a 4 años de prisión, y además estará obligado al pago de una multa que asciende a los 100.000 euros.

En ese mismo sentido, las penas impuestas en contra de este grupo de personas dedicadas al comercio de cárnicos, establece que estos no podrán participar del sector del comercio de carne por espacio de, al menos, cinco años.

Si bien las autoridades pudieron establecer la responsabilidad de los señalados en la farsa de venta de carne, no se logró establecer el número de caballos que podrían haber sido sacrificados y vendidos como parte de la estrategia.

Las autoridades absolvieron a 3 de los 18 implicados en el caso. El juicio comenzó en el mes de junio. - Foto: Getty Images

Otros sentenciados

Según recogen medios internacionales, en el grupo de sentenciados por el caso de venta ilegal de carne de caballo, también se encuentra un comerciante neerlandés, identificado como Stijn De Visscher. quien también fue condenado a 4 años de cárcel, exclusión del mercado de carne, y será obligado al pago de una multa de 75.000 euros.

En el listado también figuran otros hombres, entre los que los medios internacionales destacan a Georges Gonzales, responsable de la firma Equi’d Sud, quien recibe una pena de año de prisión, que se podría extender a 4.

Si bien la causa inicialmente se presentó en contra de 18 personas, 3 de ellos fueron absueltos.

Autoridades explican que actualmente, en Francia también hace curso otro proceso por el mismo delito, que en ese caso involucra una cadena de hasta 25 personas.