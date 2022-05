Joven creyó tener covid y en realidad padecía un cáncer

Sin duda, el cáncer es una enfermedad que no distingue ni edad ni género. Es capaz de atacar a cualquier persona y la gran mayoría de sus tipos son silenciosos.

Este es el caso de Jordan Turko, un joven de 30 años originario de Canadá que comenzó a tener síntomas de voz ronca y el dolor de espalda, de los que supuso tenía por la covid-19, en consecuencia de un viaje. Sin embargo, al ir al médico, le diagnosticaron la mala noticia de que padecía cáncer de pulmón.

En contexto, a principios de 2022, el joven comenzó a sentir la voz bastante ronca y presentó dicho dolor de espalda, específicamente en la zona lumbar, pero no le prestó mucha atención a las señales porque siempre fue muy saludable. Incluso, él mismo consta que es amante del yoga y que hace ejercicio seis días a la semana.

En una entrevista para el diario Today, según su testimonio, Jordan fue diagnosticado en abril con cáncer de pulmón en etapa 4. Tenía un tumor de cuatro pulgadas envuelto alrededor de su arteria pulmonar, el cual estaba creciendo a gran velocidad a lo largo de su columna vertebral.

“¿Quién hubiera adivinado eso? Incluso ahora, en retrospectiva, quién diría: ‘Oh, te duele la espalda. Tienes cáncer de pulmón’. Los médicos creen que el tumor en realidad comenzó en enero, lo cual es una locura. Creció a cuatro pulgadas en un par de meses y se extendió por todo el cuerpo”, manifestó Turko.

Más casos en la familia

Después de tan devastadora noticia, Turko reveló que dos de sus tíos abuelos padecieron de lo mismo, pero ellos recién se enteraron después de los 70 años.

Ahora bien, según la American Cancer Society, el joven tiene cáncer de pulmón de células no pequeñas. No obstante, Turko sostiene que no todo está perdido, ya que califica a una terapia farmacológica dirigida al poseer ALK positivo, según indica Telemundo.

Síntomas del coronavirus en pacientes con cáncer

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) -del Gobierno de Estados Unidos-, las señales más comunes en pacientes con cáncer de pulmón son tos persistente o que empeora progresivamente, sibilancias, tos con sangre, sensación de cansancio todo el tiempo dolor de pecho, dificultad para respirar, y pérdida de peso sin causa alguna.

Sin embargo, los síntomas pueden variar dependiendo del organismo de cada persona y puede que haya otras repercusiones en el cuerpo a raíz de la enfermedad: por ejemplo, en este caso, la voz ronca.

“Esto se debe a que el cáncer afecta o invade el nervio laríngeo recurrente, que en realidad desciende hacia la cavidad torácica, debajo del arco de la aorta y de regreso a la laringe”, explicó a Today la doctora MeiLan Han, neumóloga del Sistema de Salud de la Universidad de Michigan y autora del libro Breathing Lessons: A Doctor’s Guide to Lung Health.

Generalmente, esto se da en personas mayores, por eso es inusual es que esta enfermedad se presente en personas menores de 65 años. Aproximadamente, solo un 1,4 % de los cánceres de pulmón ocurren en esta población, según un estudio de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

¿Cómo son los síntomas del cáncer de pulmón?

Según Cancer.org, los síntomas más comunes del cáncer de pulmón son: una tos que no desaparece o que empeora. Tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color del metal oxidado. Dolor en el pecho que a menudo empeora cuando respira profundamente, tose o se ríe.