Joven se alquila como ‘novia profesional’ y gana más de cien millones de pesos, ¿qué hace?

La exstripper y modelo de Only Fans, tiene novio en la vida real y la apoya mucho en lo que hace para ganarse la vida, la joven gana hasta $1.000 dólares al día brindando este servicio a personas que, incluso, están a punto de pensionarse.

‘Me han dicho que mi cuerpo es la “fantasía máxima” porque tengo una cintura pequeña y un trasero más grande, y senos de copa D. Pero esto no es solo físico: ofrezco mucho valor de otras maneras. Esto también se trata de conexiones reales” , agregó la modelo.

“Tengo mucha intimidad con mis novios, hablo con ellos como si estuvieran a mi lado (...) como una novia regular, me envían mensajes si están teniendo un día difícil y les doy apoyo emocional”, dijo en una reciente entrevista.

“En un día promedio, hablo con cualquiera que esté en línea y me necesite por el momento, dijo, y agregó: “A veces puede ser emocionalmente agotador y exigente hacer malabarismos con mi pareja de la vida real y mis novios en línea, pero no es nada que un día libre no pueda solucionar.