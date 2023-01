La triste historia de una niña de 12 años que lleva dos años con covid-19, ¿por qué no se cura?

Tillie Adams, una niña británica de tan solo 12 años de edad, aún necesita una sonda de alimentación después de contraer covid-19, enfermedad que se ha convertido en un problema de largo plazo y le ha cambiado la vida.

La niña se enfrenta a su tercer año con esta grave enfermedad y no sabe si podrá volver a hacer las cosas que hacía, narra el periódico británico The Mirror; ni los médicos conocen a ciencia cierta qué va a pasar en los próximos días con Tillie.

La niña es uno de los 87.000 menores de edad que luchan contra los efectos a largo plazo del coronavirus. “Quiero ser más como mi yo normal. Quiero quitarme el tubo, quiero volver a la normalidad el próximo año”, le dijo al periódico The Mirror.

En el 2020 Tillie, originaria de Hoxton, un barrio del municipio de Hackney en Londres, dio positivo para covid 19 y el estado de su salud se deterioró más de lo normal en las semanas siguientes.

Fue diagnosticada con el síndrome post covid y lo primero que hicieron los médicos fue introducir una sonda NG por su nariz que va a través de su garganta hasta el estómago y le brinda medicamentos, líquidos y alimentos líquidos para su cuidado a raíz de la enfermedad.

La madre de Tillie le contó a The Mirror que su hija ha cambiado mucho después de la enfermedad, antes se caracterizaba por ser enérgica y practicaba diferentes deportes. ”Se suponía que solo tendría el tubo durante seis semanas inicialmente”, contó al diario británico.

“Siempre le pregunto a los médicos, pero todo lo que pueden decir es ‘eso esperamos’. Todavía no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que mejore”, dijo y agregó “Cada vez que vamos al hospital o a la clínica post-Covid, todavía no tienen ninguna respuesta. También están aprendiendo”.

Algunos de los síntomas que sufría la niña son fuertes dolores de estómago cuando come, dolor de cabeza y le cuesta mucho conciliar el sueño. Debido a su enfermedad no excede los 3 días a la semana yendo a su escuela después de haber estado asistiendo 5 días a la semana como es usual.

Todos los martes y jueves ve clases de matemáticas, inglés y ciencias, “Veo mucho a mis amigos, pero quiero estar haciendo lo que ellos están haciendo, pero es demasiado para mí”, contó Tillie a The Mirror.

El planeta se acostumbró al Covid 19 durante dos años, las personas usaban el cubrebocas y cumplían con todas las medidas de bioseguridad que requerían las autoridades de cada país y estábamos convencidos de que el virus afectaba más a los mayores que a los niños, sin embargo esto cambió.

Decidida a demostrar que el covid también perjudicaba notablemente a los niños, Tillie creó una cuenta de Instagram en el que ha documentado su vida reciente con la enfermedad, contando hoy con más de 17 mil seguidores que acompañan y le dan ánimo a la niña de 12 años.

“Trato de ayudarlos tanto como puedo porque sé lo que están pasando. Me doy cuenta de que no estoy solo”, dijo la niña y agregó: “quiero crear conciencia, quiero que la gente sepa que no solo afecta a los adultos”.

Sobre el covid Prolongado

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital Universitario de Zurich, Suiza, y publicado en la revista Nature Communications, dio indicios sobre las causas del covid prolongado que afecta a muchas personas en el mundo que han resultado infectadas con el virus SARS-CoV-2.

Los científicos hallaron que aquellas personas que desarrollaron covid prologado presentan niveles más bajos de ciertos anticuerpos en la sangre, poco después de infectarse con la covid-19.

De confirmarse los hallazgos, por medio de estudios más amplios los científicos podrían llegar a desarrollar una prueba para predecir quién podría continuar sufriendo los síntomas semanas, meses e incluso años después de haber resultado infectados.

El gobierno de Bogotá adelanta la campaña, "Vacunarse es Mundial" un método que han tomado muchos países para reducir el riesgo de muerte por coronavirus - Foto: Secretaría Distrital de Salud

“Queremos poder reconocer e identificar, lo antes posible, quién está en riesgo de desarrollar un covid prolongado”, indicó el doctor Onur Boyman, autor del nuevo estudio e investigador del departamento de Inmunología del Hospital Universitario de Zurich.

Como “muy prometedora” calificó la investigación Charles Downs, investigador de covid prolongado y profesor asociado en la Escuela de Enfermería y Estudios de la Salud de la Universidad de Miami.

“No existe una sola prueba, ningún estudio de imágenes, que pueda usarse para dar un diagnóstico” de coronavirus prolongado, e indicó “esto nos ayuda a movernos en esa dirección”.

Vale destacar que las formas graves del covid prolongado pueden dañar los pulmones, el corazón y los riñones de las personas, además de afectar su salud mental.

Efectos adversos luego de la vacuna en su mayoría podrían ser por sugestión

A pesar de que en varios países se avanzó en los planes de vacunación para hacerle frente al coronavirus, existen personas que se resisten a inocularse, algo que complica aún más aquello que los científicos han llamado la inmunización del rebaño, para evitar que el virus siga avanzando.

Entre la preocupación más común entre aquellos que aún se resisten a las vacunas contra la covid-19 están los posibles eventos adversos de las dosis.

Manisha Bashu presiona el pecho de su padre, que tenía dificultades para respirar, después de que se sintiera inconsciente mientras recibía oxígeno en un Gurudwara (templo sij) en medio de la propagación de la enfermedad por coronavirus en Ghaziabad, India, el 30 de abril de 2021. Foto REUTERS/Adnan Abidi - Foto: REUTERS

Ante ese panorama, una reciente revisión de estudios arrojó que el efecto nocebo, una versión negativa del efecto placebo, es el responsable de más de dos tercios de los eventos adversos atribuidos a la vacuna contra el coronavirus.

Investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess en EE. UU. analizaron los datos de 12 ensayos clínicos de vacunas y hallaron que el efecto nocebo representó alrededor del 76 % de todas las reacciones adversas comunes después de la primera dosis y alrededor del 52 % después de la segunda dosis.