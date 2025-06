La vicecanciller de Polonia da detalles en SEMANA de la situación de los colombianos en ese país. Advierte que miles han llegado en los últimos años

Anna Radwan: Muy bien. Me gustaría destacar que desde hace muchos años Colombia es un socio muy importante para Polonia en la región suramericana; un país que comparte nuestros valores, incluido el apego a los principios democráticos y a los derechos humanos. Cooperamos en muchos ámbitos, no solo a nivel político y económico. Me es particularmente cercano el proyecto de Diplomacia Deportiva, cuyo objetivo es prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y cuya edición polaca, justamente, está cumpliendo su décimo aniversario. Estamos muy complacidos por recibir dentro de poco a un grupo de jóvenes colombianas jugadoras de rugby en Varsovia. Igualmente, se está desarrollando muy bien la cooperación académica, científica y policial, incluyendo la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, así como en el área de la migración.