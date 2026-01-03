Mundo

Las palabras con las que Donald Trump dio la orden de ir por Nicolás Maduro y su esposa: “Lo apreciamos mucho, señor presidente”

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, reveló cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden a las 10:46 de la noche.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 6:14 p. m.
Sobre las 10:46 de la noche, Trump dio la orden de ir por Maduro y su esposa.
Sobre las 10:46 de la noche, Trump dio la orden de ir por Maduro y su esposa. Foto: AP

A medida que pasan las horas se conocen más detalles de cómo fue la operación adelantada por Estados Unidos, que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue extraído por fuerzas norteamericanas durante la madrugada de este 3 de enero.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: China rechaza las acciones militares de EE.UU. en Venezuela y dice que son una “amenaza”
Nicolás Maduro capturado Donald Trump
Nicolás Maduro capturado: Donald Trump publicó la foto del dictador venezolano. Foto: AP

Al respecto, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, entregó —en la misma rueda de prensa en la que el presidente Donald Trump amplió detalles— información adicional del antes, durante y después de la operación, que incluyó avances aéreos y terrestres.

Las palabras con las que Trump dio la orden de ir por Nicolás Maduro

El general Caine indicó que la operación llevó meses de trabajo en los que se conocieron los detalles más mínimos de las rutinas de Nicolás Maduro para poder dar un golpe certero que permitiera la captura con vida del dictador.

“Después de meses de trabajo, entendiendo cómo proceder contra Maduro, dónde vivía, dónde viajaba, qué comía, qué ropa usaba, cuáles eran sus mascotas... En diciembre nuestras fuerzas estaban listas, pendientes de una serie de eventos alineados para escoger la fecha correcta para minimizar el potencial de daño a los civiles y maximizando el factor sorpresa, minimizando el daño físico al objetivo”, explicó Caine.

De igual forma, reveló que el factor clima fue determinante para iniciar la intervención y finalmente la orden de proceder fue dada por Trump sobre las 10:46 de la noche del 2 de enero.

Fiscalía de Nueva York acusó formalmente a Maduro y a su círculo cercano de narcoterrorismo y tráfico masivo de cocaína: esto dice el documento judicial
DONALD TRUMP, NICOLÁS MADURO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ir por Maduro a las 10:46 de la noche. Foto: AP

“Anoche el clima lo permitió, aclaró el camino para que solamente los aviadores más hábiles del mundo pudieran entrar; ahora cuando se hizo esa tarea, esta organización no se rindió, y a las 10:46 horas del este el presidente ordena a las fuerzas militares avanzar. Nos dijo, y lo apreciamos mucho, señor presidente: ‘Buena suerte y vayan con Dios”, señaló Caine aludiendo al mandatario de Estados Unidos.

¿Cuántas naves participaron de la operación militar en Venezuela?

La operación militar para capturar y extraer de Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, requirió “meses de planificación y ensayos” y se utilizaron más de 150 aeronaves de Estados Unidos, dijo Caine.

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa: involucró el despegue de más de 150 aeronaves en todo el hemisferio occidental”, agregó.

María Corina Machado, tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa”
Venezuela
El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se entregaron sin resistencia a las fuerzas estadounidenses en Caracas. Foto: AP

Tras la operación, indicó el general, el dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se entregaron sin resistencia a las fuerzas estadounidenses en Caracas, antes de ser sacados del país para enfrentar cargos en Nueva York.

“Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas estadounidenses, con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses”, declaró el general jefe del Estado Mayor.

