Le diagnostican cáncer en etapa 3 a una mujer que fue al médico por sentirse demasiado cansada

El cansancio suele ser una afectación común para muchos adultos, quienes al sentirla frecuentemente la ignoran o programan un fin de semana de relajo; sin embargo, cuando esta persiste más de lo normal, puede ser una alarma del cuerpo para indicar un mal funcionamiento.

Esta fue la situación de una joven neozelandesa, que a sus 24 años fue diagnosticada con cáncer. Se trata de Alisi Jack-Kaufusi, quien actualmente se encuentra viviendo en Queensland, Inglaterra, según recoge el medio El Comercio.

La historia de su enfermedad se da en 2017, cuando la mujer se enteró de algunos de los cambios de su cuerpo que vienen acompañados con fatiga.

Además de sentirse cansada todo el tiempo, esta joven también tenía hinchazón en su abdomen, sumando las irregularidades con su ciclo menstrual. Ante esto, decidió contarle al médico sobre su situación en una cita de rutina, puesto que no pensó que fuera algo grave, según añadió el medio británico Daily Mail.

Pues bien, tras los análisis, el médico le indicó que tenía una obstrucción en sus ovarios. En otros exámenes se confirmó que la razón era un cáncer de ovario, mismo que ya se había expandido fuera de este órgano, por lo que perdió la oportunidad de ser mamá a tan corta edad.

“Una vez que escuché cáncer de ovario, miré a mamá y me congelé. Sentí como si la habitación se quedara en silencio y todo lo que podía ver era la boca del doctor moviéndose. Todo fue solo un borrón. Solo recuerdo haberle dicho al médico: ‘No, esto no puede ser porque solo tengo 24 años, tienes a la persona equivocada’”, indicó la joven, según recoge el medio citado.

“Que el equipo médico me dijera que contraje esta enfermedad 30 años antes, fue difícil de procesar y todavía lo es. Cuando piensas en cáncer, piensas en viejo. Tuve que someterme a una histerectomía completa y, desafortunadamente, no pudieron salvar ningún óvulo. A los 20 años, lo último en lo que piensas es en aceptar el hecho de no poder tener tus propios hijos biológicos. Me sentí robada”, agregó para el medio británico.

La joven indicó ahora estaría buscando cumplir varios de sus sueños antes de que su vitalidad se vea mermada por su enfermedad, por lo que publicó una lista de sus sueños y abrió un fondo de recaudación para todos aquellos que quisieran ayudarla.

“Se siente como si todos mis deseos y objetivos estuvieran comprimidos en un marco de tiempo más pequeño. Puede que no muera mañana, pero puede que no viva lo suficiente para tener planes a largo plazo”, afirmó Jack-Kaufusi

Así demostró un hombre el apoyo a su pareja con cáncer

Las redes sociales continúan albergando historias de superación que no para pocos pueden resultar en una inspiración por la valentía ante situaciones difíciles y que llegan en momentos inesperados. El diagnóstico de algunas enfermedades podría constituir uno de los mayores desafíos, independientemente de la edad, y en cuyo proceso el amor y respaldo de los más cercanos no es algo de menor importancia.

El gesto de la pareja se viralizó en TikTok donde acumula más de 24 millones de visualizaciones. - Foto: TikTok @candice_c_t

Así lo demostró un par de jóvenes, quienes en TikTok demostraron cuán fuerte es el lazo que los une a la hora de atravesar uno de los tropiezos que podría ‘tocar a la puerta’ de cualquier persona. En TikTok, la usuaria Candice ha compartido su caso, luego de que se le encontrara cáncer en diciembre de 2022 y el proceso que empezó desde entonces.

Uno de sus videos ha despertado la solidaridad y el apoyo entre los internautas durante el momento en el que empezaron a ser perceptibles las huellas de la enfermedad: la caída del cabello como resultado del tratamiento. En el clip fue su pareja quien la ayudó a raparse, en medio de una decisión con la que muchas personas suelen anticiparse cuando atraviesan por diagnósticos similares.

La joven contó que el cáncer le fue diagnosticado a finales de 2022. - Foto: TikTok @candice_c_t

Desde el momento en que todo estaba listo para decirle adiós a su cabello (temporalmente) hasta que terminó ese proceso, el joven tuvo constantemente muestras de afecto con besos y abrazos, mientras ella no pudo contener el llanto a pesar de la valentía que reflejó en cada instante. Ese gesto despertó la admiración de miles de usuarios en esa red social.

“Hay que saber elegir bien a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida”, “Mucha fuerza y muchas bendiciones. Saldrás de esta con la ayuda de Dios”, “Ten fe. Lo digo yo que vencí el cáncer y mi cabello me salió nuevamente más hermoso”, “Este es el verdadero amor, apóyense en todo momento”, “El dolor más grande que he sentido en mi vida fue ese, se me partió el alma, pero ahí estaba mi familia apoyándome”.