María Corina Machado confirma que estará en la posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile

El presidente electo de Chile invitó directamente a la ganadora del Premio Nobel de Paz.

Redacción Mundo
9 de marzo de 2026, 12:34 p. m.
María Corina Machado y José Antonio Kast.
María Corina Machado y José Antonio Kast. Foto: Getty Images

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que viajará a Chile para asistir a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast, que se realizará el miércoles 11 de marzo y marcará el inicio de su mandato como jefe de Estado del país suramericano en reemplazo del líder de izquierda Gabriel Boric.

De acuerdo con información confirmada por su equipo y reportada por medios internacionales, la dirigente fue invitada directamente por José Antonio Kast para participar en los actos oficiales del cambio de mando presidencial entre el mandatario saliente Gabriel Boric y el nuevo gobierno chileno.

La visita de Machado a Chile está prevista entre el 11 y el 12 de marzo, periodo en el que participará en varias actividades vinculadas a la ceremonia de investidura, varios eventos académicos y una reunión con venezolanos residentes en Chile que ella misma confirmó a través de sus redes sociales.

La abstención se hace visible en fotos y videos difundidos por la líder opositora.
María Corina Machado estará en la posesión de Kast este miércoles. Foto: Getty Images

“Mis queridos venezolanos en Chile, qué emoción poder vernos este jueves 12 de marzo en Santiago. ¡Nos daremos ese anhelado abrazo que pronto repetiremos en Venezuela y con nuestras familias! Encontrémonos TODOS, preparándonos para la reconstrucción de nuestro país que lograremos JUNTOS”, manifestó la líder opositora en su cuenta de X.

La confirmación de su asistencia fue divulgada a través de un comunicado de su vocería oficial, donde se señaló que la presencia de la dirigente venezolana responde a una invitación especial del presidente electo chileno, líder de la derecha del país austral.

Kast valoró públicamente la presencia de María Corina Machado en la ceremonia y aseguró que su participación representa un reconocimiento a su trayectoria política. El mandatario electo la calificó como “un emblema de la lucha por la libertad”, en referencia a su papel dentro de la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

José Antonio Kast asume esta semana como nuevo presidente, enfrentado con el actual mandatario.
José Antonio Kast asume esta semana como nuevo presidente de Chile. Foto: Corbis via Getty Images

La ceremonia central del cambio de mando se celebrará en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde Kast asumirá oficialmente la Presidencia de Chile tras ganar la elección presidencial del año pasado, donde venció a la candidata de izquierda Jeanette Jara.

Además de asistir a los actos oficiales, Machado tiene previsto participar en el lanzamiento de la “Cátedra Sebastián Piñera” en la Universidad del Desarrollo, una iniciativa impulsada por la familia del fallecido expresidente chileno. La visita también forma parte de una agenda internacional en desarrollo de la líder opositora venezolana, quien en los últimos meses ha intensificado contactos con líderes políticos y gobiernos de la región.

Noticias Destacadas