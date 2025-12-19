Mundo

Nicolás Maduro se inventa un premio al “arquitecto de la paz” y se lo entrega a sí mismo

La entrega de este supuesto premio se realiza poco tiempo después de las premiaciones del Nobel de Paz a la opositora María Corina Machado.

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 5:09 p. m.
Nicolás Maduro se inventa un premio al “arquitecto de la paz”.
Nicolás Maduro se inventa un premio al “arquitecto de la paz”. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con fotos de: (AFP)

En medio de la sede historica del museo boloivariano, Nicolás Maduro fue condecorado con el premio de “Arquitecto para la Paz”, por por “toda su labor, por todo su trabajo, por toda su entrega para Venezuela”, de acuerdo con los dirigentes de la sociedad bolivariana.

Nicolás Maduro retó a Donald Trump y anunció una inesperada orden militar en la costa de Venezuela

“Es un gran compromiso, sobre todo recibirla aquí, en esta sede histórica del Museo Bolivariano, de la sociedad bolivariana, aquí al lado de la casa donde nació nuestro libertador Simón Bolívar, y recibirlo de sus manos”, aseguró el mandatario venezolano.

“Porque usted es el que ha construido y le debemos la paz de Venezuela y de América Latina y del mundo entero”, aseguraron al entregarle el premio a Maduro.

El supuesto premio de “Arquitecto por la Paz” llega justo después de la premiación del Nobel de Paz recibido por la opositora, María Corina Machado, en Oslo, Noruega. Maduro y su regimen ya se han burlado anteriormente de Machado y el galardon, desestimando su viaje y catalogándolo como “un cuento rimbombante”.

Criticas a María Corina: Nobel de Paz 2025

María Corina Machado fue la ganadora al Premio Nobel de Paz, anunciado el 10 de octubre de 2025, y aunque no fue posible asistir a la entrega del galardon, (que lo recibió su hija, Ana Corina Sosa, en su nombre), llegó en la madrugada del 11 de diciembre e hizo su primera aparición publica después de casi 16 meses de clandestinidad.

¿Cómo puede afectar el bloqueo petrolero de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro?

María Corina Machado, de 58 años, viajó a Oslo tras pasar meses en la clandestinidad en Venezuela luego de denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

Nicolás Maduro y María Corina Machado
Nicolás Maduro y María Corina Machado Foto: AFP Y FB/NicolásMaduro

Por su parte, Maduro cuestionó la fractura que la ganadora del Nobel de la Paz dijo haber sufrido en su agitada salida desde la clandestinidad rumbo a Oslo para recibir el galardón.

María Corina Machado “dice que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti”, dijo Maduro en su programa de televisión.

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: “No va a pasar nadie”

Según el diario noruego Aftenposten, Machado sufrió la lesión durante parte del traslado en una pequeña lancha de pescadores en el mar agitado.

María Corina Machado se encuentra en Oslo, Noruega.
María Corina Machado se encuentra en Oslo, Noruega. Foto: GETTY Y AFP

Más temprano, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, calificó los detalles sobre la salida de Machado de Venezuela de “cuento rimbombante”.

“Tratan de poner y adornar (...) para darle un carácter mítico”, aseguró Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas