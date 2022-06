Obama: “Putin es una amenaza para la democracia”

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó este martes que la invasión de Rusia a Ucrania es “una llamada de atención” dentro de la estabilidad europea y consideró al presidente ruso, Vladímir Putin, “una amenaza para la democracia”.

El exmandatario realizó estas afirmaciones durante un discurso en DES-Digital Enterprise Show 2022, que se celebra en Málaga, España, del 14 al 16 de junio, donde habló sobre el conflicto que azota a Ucrania desde el pasado mes de febrero y que ha tenido repercusiones a nivel mundial.

Obama, quien recordó en su intervención la caída del Muro de Berlín, la Guerra Civil española o la Guerra Fría, valoró que ahora se goza de un espacio de paz y democracia que, con la invasión a Ucrania, se intenta desestabilizar. “Lo que está haciendo Putin, imponerse así a un país pequeño, es saltarse las normas democráticas”, expresó.

Obama aseguró que para ganar la batalla de ideas entre democracia y autoritarismo hay que “hacer un capitalismo inclusivo que reduzca las desigualdades”. De este modo, ha invitado a los ciudadanos y a las nuevas generaciones a no olvidar el pasado, y a “mirar lo que pasa en Ucrania y en Rusia, pero también mirarnos a nosotros mismos”.

En este contexto, Obama mencionó los problemas de identidad nacional, apuntando a que “a veces hay una mentalidad de que las naciones no importan”, pero aseguró que la gente “necesita un sentimiento de pertenencia” que, como ha recalcado, debe ser “sano, sin crear enemigos y sin expulsar a los demás”.

Obama reconoció la solidaridad de toda Europa con el pueblo ucraniano. De hecho, mencionó la Fundación Obama, que lidera con su mujer, y que busca generar una red de jóvenes comprometidos. En el caso de Ucrania, resaltó la colaboración de activistas de su organización, facilitando la comunicación de líderes entre países.

Durante su intervención, que recibió el nombre Una conversación con el presidente Barack Obama, se abordaron los retos de la digitalización, centrándolos en cómo las empresas deben adaptar las nuevas tecnologías al cambio climático, causante en gran medida de las crisis migratorias, dijo.

En un contexto de globalización y cambio constante, el expresidente ha apostado por que el impacto de la tecnología en la sociedad se aborde en los gobiernos democráticos, que cuentan con “las fortalezas de la innovación y la experimentación”.

Hizo hincapié en el emprendimiento, el liderazgo y la educación de los jóvenes, porque “los problemas de los que estamos hablando no tendrán solución en nuestra corta vida”, por lo que “hay que preparar a las siguientes generaciones para que cojan el relevo”.

“Se ha declarado la tercera guerra mundial”: papa Francisco sobre Ucrania

El papa Francisco condenó el martes la “brutalidad” de las tropas rusas frente a un pueblo ucraniano “valiente”, al tiempo que afirmó que la guerra “podría haber sido provocada”.

“Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado la tercera guerra mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?”, dijo Francisco según la transcripción de esta conversación que publica hoy el diario La Stampa.

En la entrevista concedida a revistas jesuitas europeas el mes pasado y publicada este martes, el pontífice también se negó a “reducir” el conflicto actual a “una distinción entre buenos y malos”.

“Lo que vemos es la brutalidad y la ferocidad con la que se está librando esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios”, lamentó Francisco, que ha hecho repetidos llamamientos a la paz desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.

“Pero el peligro es que solo vemos eso, que es monstruoso, sin ver todo el drama que se juega detrás de esta guerra, que puede haber sido, de alguna manera, provocada o no impedida”, matizó antes de condenar la industria de armamento.

“Llegados a este punto, algunos me dirán: ‘pero usted es pro-Putin’. No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa”, añadió el líder espiritual católico, que considera necesario “razonar sobre las raíces y los intereses” de este conflicto “que son muy complejos”.

“También es verdad que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana. Pero cometieron un error de cálculo. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha”, dijo el papa argentino de 85 años.

*Con información de Europa Press.