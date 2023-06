Pánico en redes por supuesto fantasma en hospital que mueve y tira cosas

Los videos paranormales siempre dan de qué hablar cuando se vuelven virales en redes sociales. A pesar de que muchas personas no creen en estos fenómenos, sin duda las grabaciones no dejan indiferente a nadie. En esta ocasión un hospital protagoniza varias escenas de espantos.

Una persona que trabaja en dicho lugar filmó varios videos en los que se evidencian eventos paranormales. Este material fue compartido en su cuenta de TikTok, bajo el usuario @esquivelgene.

Supuesto fantasma en hospital de México. - Foto: TikTok: esquivelgene

Según la grabación, se trata del nuevo hospital del ISSSTE de Villahermosa, una ciudad ubicada en el estado de Tabasco en México.

En un primer video se puede observar lo que parece ser una sala de espera, donde surgen una especie de problemas con las luces. De fondo se puede escuchar unos quejidos y lamentos, que luego se escuchan como si fueran gritos. En la descripción, el joven colocó: “Ya están asustando”.

Esta filmación ya cuenta con más de 800 mil reproducciones y más de 53 mil reacciones. Aunque una usuaria de TikTok comentó: “No creo, yo estuve ahí por más de un mes, jamás se escuchó algo raro, puede ser un familiar que perdió a un ser querido”.

Ante la incredulidad de muchas personas y el cuestionamiento de la anterior grabación, el joven subió otra filmación y manifestó: “Lo que captaron las cámaras, señores”.

En un segundo video, el cual fue captado por una cámara de seguridad del hospital, se puede observar que en uno de los pasillos hay una extraña sombra que se mueve por varios lados hasta entrar a una de las habitaciones del lugar.

Varios comentarios de la publicación dijeron que era muy normal que pasará este tipo de situaciones, ya que allí había mucho sufrimiento y muertes, lo que llevaba a que las energías quedaran plasmadas en un hospital.

El joven, no conforme con las dos grabaciones anteriores, volvió a subir otro video, el que podría ser el más aterrador para algunos, en la filmación se puede ver cuando el supuesto fantasma mueve cosas y las tira al suelo.

El trabajador de hospital se encontraba en uno de los pisos y mientras graba dice: ”No veo nada, mire”, pues en ese momento se evidencia cuando se cae de una mesa un tarro naranja. Él de inmediato entra y el lugar estaba desocupado.

En un hospital de México, al parecer había un fantasma que movía y botaba cosas. - Foto: TikTok: @esquivelgene

“No veo nada, no hay nadie por acá. Miren cómo se movió esto justo ahora que venía caminando y no veo a nadie”, detalló.

El joven sigue caminando por el pasillo y uno de los carros donde se cargan los medicamentos comienza a moverse, en medio de risa nerviosa, dice: “Mire, mire cómo se mueve eso” y advierte que no hay absolutamente nadie en ese espacio del hospital.

Mujer pide exorcismo para poder divorciarse; ¿quién es la ‘pareja’ que la atormenta?

En Reino Unido, la cantautora Brocarde es tendencia desde que en los últimos días aseguró estar cansada de su matrimonio y querer divorciarse. Luego de casi seis meses de ‘unión’ no son pocos los contratiempos que la mujer afirma estar teniendo y que han convertido su vida en un “infierno”.

La cantautora Brocarde es tendencia desde que en los últimos días aseguró estar cansada de su matrimonio y querer divorciarse. - Foto: Instagram: Brocarde

Por insólito que pueda parecer, Brocarde contrajo nupcias con un ‘fantasma’ la noche de Halloween de 2022. Según ella, se trata de un soldado victoriano que conoció cuando este irrumpió un día en su habitación y, en conversación con el diario Daily Star, reveló lo que le ha significado el tiempo de ‘convivencia’, además de confesar que antes de la aparición de Edwardo no creía en espectros.

Estoy al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”, dijo. En su relato hizo énfasis en que la relación empezó a ir en declive no mucho después de haber decidido unir sus vidas; de hecho, la británica (de 38 años) asegura que hubo un contratiempo en la noche de bodas.