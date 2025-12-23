Mundo

Pedro Sánchez aseguró que seguirá trabajando para “lograr la liberación y repatriación de los españoles” en Venezuela

Basoa y Martínez Adasme fueron arrestados en septiembre de 2024 en el sur de Venezuela, bajo acusación de organizar un complot para atacar al país.

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 3:40 p. m.
Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez

España seguirá trabajando “a todos los niveles” para lograr la liberación de tres españoles detenidos en Venezuela “sin base legal”, afirmó el Gobierno este martes, cuando el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunió con familiares de los afectados.

El dirigente socialista recibió en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno, a allegados de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, quienes se encuentran desde hace meses en prisión en Venezuela.

España se pronuncia sobre la intervención militar en Venezuela: “No atizaremos ningún fuego”

En el encuentro, Sánchez “ha trasladado a las familias que el Gobierno de España va a continuar trabajando y realizando gestiones a todos los niveles para lograr la liberación y repatriación de los españoles” objeto de “detenciones arbitrarias y sin base legal”, informó la presidencia en una escueta nota de prensa.

Migración hacia España.
El primer ministro de España, Pedro Sánchez

En imágenes facilitadas por el Gobierno, se puede ver a Sánchez saludando y conversando en un salón de la Moncloa con los familiares, quienes en un momento dado muestran fotos de los detenidos.

Basoa y Martínez Adasme fueron arrestados en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, en el sur de Venezuela, bajo acusación de organizar un complot para atacar al presidente Nicolás Maduro y “desestabilizar” el país.

España responde a acusación de Maduro de querer “desestabilizar” Venezuela tras detención de ciudadanos españoles “espías”

Fueron capturados junto a tres ciudadanos estadounidenses y un checo.

Según afirmó el Gobierno venezolano, formaban parte “de un contingente de mercenarios del Gobierno español, a través de su central de inteligencia, para atacar” a Venezuela.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

En ese momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó “cualquier insinuación” de que Madrid estuviera implicada en una operación de esas características, a la vez que negó que los dos detenidos fueran miembros de la agencia de espionaje española.

Moreno Dapena, de su lado, fue detenido en junio pasado cuando se encontraba a bordo de un barco que buscaba restos de barcos antiguos naufragados en el Caribe, pero que según las Fuerzas Armadas venezolanas llevaba a cabo investigaciones científicas sin permiso en aguas territoriales del país.

Edmundo González ya aterrizó en España, donde recibirá el asilo político tras la salida intempestiva de Venezuela

España, destino de opositores de alto perfil huidos de Venezuela, como Edmundo González Urrutia, quien según la oposición ganó las elecciones de julio de 2024 frente a Maduro, promueve una política de “solución dialogada” a la crisis política del país sudamericano.

Nicolás Maduro y Pedro Sánchez
Nicolás Maduro y Pedro Sánchez

Desde la crisis poselectoral de 2024, la detención de extranjeros en Venezuela se ha vuelto un tema de extrema urgencia.

De acuerdo con los datos más recientes de la ONG Foro Penal, el número de ciudadanos de otros países arrestados por razones políticas sigue siendo muy preocupante, a pesar de que la cifra ha tenido cambios debido a algunas liberaciones efectuadas recientemente.

Con información de AFP.

