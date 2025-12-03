España se pronuncia sobre la intervención militar en Venezuela: “No atizaremos ningún fuego”

El Ministro español de asuntos exteriores, José Manuel Albares, se expresó sobre el despliegue militar llevado a cabo por Estados Unidos con el argumento de acabar con el tráfico de drogas en su país, que, de acuerdo con el presidente Trump, ha dejado un saldo de al menos 200 mil muertos en Estados Unidos el año pasado.

Los ataques orquestados contra supuestas narcolanchas en el Caribe ya han dejado un saldo de más de 80 muertos, con 20 lanchas interceptadas. En cuanto a estos ataques, se le acusa a Pete Hegseth, Secretario de Defensa, de asesinar a dos sobrevivientes en uno de estos ataques, lo que podría ser considerado como un crimen de guerra.

Donald Trump emprende una operación sin precedentes en el Caribe. | Foto: Getty Images

Sin embargo, aun con las críticas a sus acciones, el presidente Donald Trump permanece decidido a acabar con el narcotráfico por sus propios medios. El lunes, durante una reunión de su gabinete, reavivó las amenazas a Venezuela, asegurando que pronto comenzaran los ataque por tierra y que será “mucho más fácil” de esa manera.

La operación militar en Venezuela ya cuenta con un número significativo de países aliados que le prestan su apoyo de diferentes maneras a Estados Unidos. Países como Trinidad y Tobago, Guyana, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico apoyan la causa estadounidense. Sin embargo, otros países no están de acuerdo con la redada militar hacia Venezuela.

Nicolás Maduro ha ordenado planes de defensa en Venezuela. | Foto: Jesus Vargas / Fotógrafo autónomo/Getty Images

¿Una solución dialogada?

El miércoles, el Ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, expresó contundentemente el papel de su país en cuanto al conflicto venezolano, asegurando que “se tiene que resolver por medios pacíficos”, y que España no tiene pensado “atizar fuego” contra el país caribeño ni ningún otro país latinoamericano.

En su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN en Bruselas, Albares declaró: “Nosotros tenemos una posición constante con Venezuela. La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos, una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana. No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea”.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, | Foto: @AlertaMundoNews

“Lo que nosotros queremos para el pueblo venezolano, exactamente igual que lo que queremos para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica, es lo mismo que queremos para el pueblo español: paz, democracia y justicia social”, agregó.

Cuando se le cuestionó qué papel tendrían los países de la OTAN con respecto a la situación, Albares se apresuró a responder que el asunto “no está dentro de la órbita de la OTAN ni de las acciones de la OTAN, ni hoy se va a tratar en estos momentos”.