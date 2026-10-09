Mundo

Presidente de Panamá revela conversación con Abelardo De La Espriella tras devastador terremoto

José Raúl Mulino recorrió las zonas afectadas por el terremoto y entregó detalles sobre la situación de los hospitales y las posibles víctimas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

9 de octubre de 2026 a las 8:06 p. m.
Presidente de Panamá y presidente de Colombia.
Presidente de Panamá y presidente de Colombia. Foto: Getty Images

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que sostuvo una conversación con el presidente Abelardo De La Espriella, luego del fuerte terremoto que sacudió territorio panameño este viernes, 9 de octubre, y que también se sintió en algunas regiones de Colombia.

La llegada de Zacharia se produce después de la salida de Karoline Leavitt, quien dejó su cargo a finales de agosto, luego del nacimiento de su segunda hija.
Donald Trump anuncia cambio en la Casa Blanca: esta es la nueva secretaria de prensa

En medio de la emergencia, el mandatario panameño destacó la disposición del Gobierno colombiano para brindar apoyo y señaló que las autoridades de su país trabajan en la identificación de las necesidades más urgentes.

De acuerdo con las declaraciones conocidas por Blu Radio, De La Espriella manifestó su disposición de colaborar con Panamá frente a las consecuencias del movimiento telúrico, mientras avanzan las evaluaciones de los daños.

La conversación entre ambos jefes de Estado se produjo después de que el presidente colombiano expresara públicamente su solidaridad con el pueblo panameño y ofreciera respaldo ante la emergencia.

Mulino advierte sobre daños en hospitales tras el terremoto

Durante un recorrido por las zonas afectadas, el presidente panameño manifestó su preocupación por las condiciones de algunos centros asistenciales, cuyas estructuras deben ser inspeccionadas antes de permitir nuevamente el ingreso de pacientes.

Mulino confirmó que se esperaba la llegada de un hospital modular para garantizar la atención médica en condiciones seguras.

“Están esperando un hospital modular que está por llegar en cualquier momento y eso va a ayudar bastante”, señaló el mandatario.

Asimismo, explicó que uno de los hospitales presenta un importante deterioro y que permanecer en pie después del terremoto no garantiza que sus instalaciones sean seguras.

“Lo que no puede haber es nadie adentro”, advirtió, al referirse a la necesidad de prevenir riesgos mientras se adelantan las inspecciones.

Esta vista aérea muestra la bahía de Panamá tras un fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el país; la imagen fue tomada en Ciudad de Panamá el 9 de octubre de 2026.
El Canal de Panamá y la Aeronáutica Civil emiten comunicado tras fuerte terremoto registrado este viernes

¿Hay víctimas mortales tras el terremoto?

Otro de los puntos abordados por Mulino fue el balance de personas afectadas. El mandatario aclaró que, al momento de sus declaraciones, todavía no contaba con una cifra consolidada de posibles víctimas mortales.

No tienen reportes de muertos, pero están en ese proceso”, manifestó, al explicar que las instituciones continuaban recopilando información sobre las consecuencias del terremoto.

El presidente también pidió prudencia frente a las versiones que circulan sobre la emergencia e insistió en la importancia de consultar únicamente información confirmada.