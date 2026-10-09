Presidente de Panamá revela conversación con Abelardo De La Espriella tras devastador terremoto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que sostuvo una conversación con el presidente Abelardo De La Espriella, luego del fuerte terremoto que sacudió territorio panameño este viernes, 9 de octubre, y que también se sintió en algunas regiones de Colombia.

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En medio de la emergencia, el mandatario panameño destacó la disposición del Gobierno colombiano para brindar apoyo y señaló que las autoridades de su país trabajan en la identificación de las necesidades más urgentes.

De acuerdo con las declaraciones conocidas por Blu Radio, De La Espriella manifestó su disposición de colaborar con Panamá frente a las consecuencias del movimiento telúrico, mientras avanzan las evaluaciones de los daños.

La conversación entre ambos jefes de Estado se produjo después de que el presidente colombiano expresara públicamente su solidaridad con el pueblo panameño y ofreciera respaldo ante la emergencia.

Mulino advierte sobre daños en hospitales tras el terremoto

Durante un recorrido por las zonas afectadas, el presidente panameño manifestó su preocupación por las condiciones de algunos centros asistenciales, cuyas estructuras deben ser inspeccionadas antes de permitir nuevamente el ingreso de pacientes.

Mulino confirmó que se esperaba la llegada de un hospital modular para garantizar la atención médica en condiciones seguras.

“Están esperando un hospital modular que está por llegar en cualquier momento y eso va a ayudar bastante”, señaló el mandatario.

Asimismo, explicó que uno de los hospitales presenta un importante deterioro y que permanecer en pie después del terremoto no garantiza que sus instalaciones sean seguras.

“Lo que no puede haber es nadie adentro”, advirtió, al referirse a la necesidad de prevenir riesgos mientras se adelantan las inspecciones.

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¿Hay víctimas mortales tras el terremoto?

Otro de los puntos abordados por Mulino fue el balance de personas afectadas. El mandatario aclaró que, al momento de sus declaraciones, todavía no contaba con una cifra consolidada de posibles víctimas mortales.

“No tienen reportes de muertos, pero están en ese proceso”, manifestó, al explicar que las instituciones continuaban recopilando información sobre las consecuencias del terremoto.

El presidente también pidió prudencia frente a las versiones que circulan sobre la emergencia e insistió en la importancia de consultar únicamente información confirmada.