“Que se esfuerce”: joven desata polémica al sugerir no salir con hombres sin carro; esta es su lista de exigencias

Una joven ‘influencer’ es tendencia en redes sociales, después de compartir las condiciones que, a su juicio, toda mujer debería tener en cuenta para aceptar salir con un hombre. En TikTok, el video de Alessandra Anguiano no tardó en viralizarse y ya acumula más de 714.000 visualizaciones y miles de reacciones, algunas que encendieron la polémica.

Anguiano listó en su cuenta (en la que subraya el ‘amor propio’) el tipo de personas a las que no se les debería aceptar una cita. Entre los primeros puntos, la mujer enfatiza en los hombres que invitan un café, “a caminar por ahí, el que te invita a un lugar y quiere verte en mitad de camino que no cree que eres lo suficientemente valiosa para ir por ti y esforzarse”, no pasan su filtro.

La joven acumula más de 170.000 seguidores en TikTok. - Foto: TikTok @alessa_anguiano

Las condiciones continúan, pues ella no encuentra ‘apropiado’ que quien tiene la iniciativa en una invitación encuentre un helado o elotes como el plan, además de considerar que eso estaría bien si se tuviera 15 años. Aquellos que piden fotos o hacen insinuaciones que pueden resultar incómodas hacen parte también del ‘listado negro’.

“No eres un servicio a domicilio”

“El que te invita a su casa y no quiere mover ni un dedo para verte. No, no eres un servicio a domicilio, que se esfuerce. Si alguien te pide una cita así, créeme que no va a cambiar, te sigue viendo como un objeto de diversión; así que ‘next’ (el siguiente)”. Los hombres que no tienen trabajo o a sus 30 años aún viven con sus papás no están contemplados por la ‘influencer’ como la mejor opción.

El llegar a esa edad y no tener carro propio es, para Anguiano, otra señal de alarma para no entrar en ningún tipo de relación. Tras mencionar sus exigencias concluyó con: “imagínate si te embarazas, no tiene para darte nada”, recalcó y derivó en una serie de comentarios encontrados.

“Falta el que quiere que lo invites a tu casa”, “Se supone que a los 30 una mujer también debe tener su apartamento, carro mínimo, y obvio así poder exigir lo mismo”, “No salir con madres solteras, tampoco con mujeres de más de 22. No salir con mujeres que vivan con sus padres”, “Creo que sí deben echarle ganas”, “El que me invitó a un cafecito y a caminar por ahí porque no tiene carro ahora me está invitando a vivir con él en Francia, ¿cómo procedo?”.

Clave, según ‘influencer’ en una relación

En videos posteriores, la mujer entrega algunos consejos que considera esenciales para alcanzar el éxito en la vida, así como la realización personal. En algunos de sus clips se enfoca en el valor que el género femenino debe tener claridad y la razón, desde su percepción, por la que ciertos hombres no están listos para una relación.

La mayoría de su contenido se centra en el 'empoderamiento femenino'. - Foto: TikTok @alessa_anguiano

“Si no están preparados no van a honrarla (a la pareja), no van a saber qué hacer con ella. Muchos hombres se asustan cuando encuentran a la mujer de sus sueños porque no saben realmente cómo ser el mejor hombre para ella (...). Entonces cuando llega lo que tanto desearon por tanto tiempo corren (...). Si ese hombre se asusta de lo maravillosa que eres significa que no está a tu altura”.

Hace algunos meses otra tiktoker se viralizó y generó polémica al exponer lo mínimo que alguien debe cumplir para tener una relación con ella. Entre sus exigencias mencionó el hecho de entender un segundo idioma, tener carro, finca raíz o haber pagado la cuota inicial de su vivienda y contar con visa al menos a Estados Unidos.