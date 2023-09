︎Revelan causa de muerte de colombianos encontrados en hotel español: esto fue lo que pasó

El viernes (1 de septiembre) los cuerpos de mamá e hijo, ambos de nacionalidad colombiana, fueron encontrados en un hotel de Valencia (España). Ambos habían ingresado un día antes, pero el personal se extrañó porque desde su entrada no volvieron a salir y sospecharon que alguna situación ‘inusual’ pudo ocurrir.

Ese día en horas de la tarde las autoridades encontraron los cadáveres e, inicialmente, no descartaron que pudiera tratarse de una muerte “violenta” ; sin embargo, era prematuro sacar conjeturas. Los equipos respectivos hicieron el levantamiento y recolección de pruebas para determinar la causa de esos decesos.

Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images / Ignatiev

¿Qué arrojó el dictamen forense?

Según ese medio, el papá del joven tenía conocimiento de viajes recurrentes entre madre e hijo (de 25 años), por lo cual no le despertó mayor ‘sorpresa’ o dudas el lapso en el que no tuvo información sobre ellos. De acuerdo con 20 Minutos, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió un llamado de alerta a las 3: 40 de la tarde el 1 de septiembre.

Las Provincias mencionaron el caso como un filicidio altruista que, tal cual explica la criminóloga, Paz Velasco, es cometido por quienes “consideran que no pueden abandonar a sus hijos y dejarlos solos en el mundo, de modo que acaban con la vida de sus seres queridos antes de suicidarse”.

Detalles de Daniel Sancho en prisión

“Tiene un gimnasio dentro donde entrena, hace boseo y Muay Thai, que le encanta. Está muy bien alimentado, incluso ha ganado peso. No hay violencia dentro, no hay mafia”, dijo el artista, cuyo círculo próximo confirmó que la corta estadía buscaba no perjudicar el caso (por el seguimiento de los medios).