Tiktoker colombiano reveló la realidad de migrar a España irregularmente: “Deje de creer en el país de las maravillas”

Estados Unidos y España han sido los países predilectos para migrar de los colombianos durante décadas, y a pesar de las dificultades económicas que se han presentado tras la pandemia de la covid-19, el flujo de personas que desea buscar una vida mejor fuera de la tierra natal, no ha disminuido.

Ante este panorama, un creador de contenido que se identifica como El Andre dio un par de consejos e hizo unos llamados de atención para aquellas personas que salen de Colombia con mitos o falsas ilusiones, afirmando que la vida en España no era fácil y que se necesitaba de mucho trabajo para lograr salir adelante.

Aquellas personas que lograban llegar al país europeo con trabajo, tampoco lograban obtener cifras tan altas de salario mensual. - Foto: Getty Images via AFP

“Estas son las cuentas que algunos hacen: 50 euros diarios, 30 días, son 1.500, multiplicados por cinco me dan poco más de siete millones y medio… ¡Uy! El primer mes, cuota inicial del taxi; segundo mes, inicial para el apartamento”, sentenció el colombiano, resaltando que se encontraba con casos de personas que llegaban con ideas erróneas sobre la vida en Europa.

“La falsa creencia de que, al venirse para un país como España, automáticamente lo convierte a uno en millonario. Creer que, al bajarse del avión, ese trabajo ideal está esperando por usted… la realidad es otra”, afirmó El Andre, indicando que había entrevistado a más de 200 personas para confirmar su discurso.

“Llegar a España como turista, quedarse de manera irregular lo va a exponer a muchas cosas que no estaban en sus cuentas alegres, como a no encontrar trabajo, o encontrar trabajos mal remunerados, explotación, precariedad laboral, abusos, etc.”, agregó el creador de contenido insistiendo en las dificultades de no tener permisos de trabajo.

Y continuó explicando que, en su investigación, aquellas personas que lograban llegar al país europeo con trabajo, tampoco lograban obtener cifras tan altas de salario mensual. “Esas 250 personas ganan desde los 600 euros, hasta los 1.000 euros. Lo que quiere decir que esas cuentas alegres que hacía desde allá, no le van a cuadrar”, indicó.

“Aquí se gana en euros y se gasta en euros. Por lo tanto, ese sueño de hacerse ricos de la noche a la mañana, trabajando honestamente, no es más que un ideal (...). Si usted quiere viajar, hágalo; pero con todo el amor del mundo le digo que deje de creer en el país de las maravillas”, sentenció El Andre en su video.

Pareja latina reveló cuanto dinero se gana en Nueva Zelanda

Una pareja de argentinos que llegó a Nueva Zelanda desde sus teléfonos móviles han venido compartiendo sus aventuras en ese país, al suroeste en el océano Pacífico. Además, indicando los trabajos que como migrantes han logrado obtener, así como los salarios que han devengado por sus labores.

Los latinos se identificaron como Karina Olasagaste e Iván Julys, según el medio El Comercio, y en uno de sus videos de TikTok cuentan que han estado trabajando como recolectores de fruta, específicamente de cerezas, aunque es un trabajo de temporada, según indicó la pareja, les pagarían dependiendo los resultados que den.

Los argentinos están recogiendo frutas en Nueva Zelanda. - Foto: Fotograma: 0:06 /Cómo pagan en el picking o recolección de cerezas o cherries /Tik Tok: @ivoykaru

“Te pueden pagar de dos formas, la primera es por hora y al segunda es por producción, es decir de acuerdo a lo que vos trabajes (...). En el picking te piden un mínimo de tres buckets (balde) por hora. Cada uno vale siete dólares, es decir que con esto ya estarías cubriendo el mínimo”, afirmaron en el video, recordando que el salario mínimo por hora en Nueva Zelanda son 21 dólares neozelandeses.

“Por ejemplo, nosotros trabajábamos en 8 a 12 horas por día, podía variar, pero teníamos unos amigos que trabajaban fijo 8 horas por día (...), acá sacamos la calculadora. Sabemos que cada bucket sale siete dólares y tienes que hacer un mínimo de tres por hora. En el caso de que hagas 5, 6, 7 por hora, te pagan siete dólares extra por cada canasta que completes”, explicó la pareja.

La pareja afirmó que pagan por hora y por producción - Foto: Getty Images

Pues bien, trabajando solamente ocho horas recolectando frutas, haciendo tres canastas como mínimo, según la explicación de los argentinos, una persona puede hacerse 168 dólares neozelandeses al día, eso es aproximadamente 456.345 pesos colombianos. Y trabajando solamente días hábiles en un promedio de 20 o 22 días al mes, el recolector estaría logrando alrededor de 3.696 dólares neozelandeses mensuales, lo que serían unos 10.039.590 millones de pesos colombianos.