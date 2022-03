“Ucrania, para los rusos, es la puerta de entrada a Europa”: Zelenski al parlamento italiano

El mandatario ucraniano aseguró que el deseo del Kremlin es llegar a toda Europa, pero que “la barbarie” no deberá pasar.

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski se dirigió, por medio de una videollamada, al parlamento de Italia este martes 22 de marzo para hablar sobre la situación que está viviendo su pueblo y a hacer un llamado de alerta a toda Europa.

Zelenski, quien fue recibido con aplausos por parte de los congresistas italianos, aseguró que se dirigía a ellos desde la capital de Ucrania, Kiev, que tiene la misma importancia para el mundo como la tiene Roma, para advertir sobre la situación que viven en su ciudad.

“En Kiev escuchamos sirenas aéreas sin parar, caen bombas sin parar. Matan niños y roban nuestros bienes, igual que hacían los nazis”, dijo Zelenski, según cita el diario El País.

Así mismo, aseguró que el objetivo de los rusos es llegar a toda Europa y que lo harían a través de Ucrania. “Ucrania, para los rusos, es la puerta de entrada a Europa, quieren entrar, pero la barbarie no debería pasar”, aseguró.

Así mismo, aseguró que tuvo una conversación con el papa Francisco y que este le dijo que entendía que quisieran paz pero sabía que tenía que defenderse, “entiendo que debéis defenderos y que los soldados y los civiles defienden la patria”.

Igualmente, habló de Putin y sus deseos de “tomarse” Europa. “Esta guerra la ha estado preparando un solo hombre durante años. Y ha estado destinando durante años sus ingresos por la exportación de energía a la guerra. Una guerra no solo contra Ucrania, una guerra contra Europa. Controla vuestra vida, vuestra política y vuestros valores, no solo los nuestros. La democracia, los derechos humanos, la igualdad, la libertad son nuestros valores”, cuenta el diario El País.

Igualmente, Zelenski aseguró que se sentaría a dialogar sobre la guerra si Putin acepta tocar todos los temas.

En el terreno no había tregua con la violencia, luego de que las fuerzas rusas destruyeron un centro comercial en Kiev y el Pentágono aseguró que Moscú intensificó sus operaciones aéreas y marítimas.

A su vez, el presidente estadounidense Joe Biden alertó que Putin está considerando el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania, mientras conversaba con sus aliados europeos sobre lo que calificó como las “tácticas brutales” de Moscú.

A casi un mes del inicio del conflicto, ha habido poco avance en las conversaciones entre las dos partes, por lo cual Zelenski ha urgido hablar directamente con Putin.

El lunes insistió en que una reunión con Putin, “en cualquier formato”, es crucial para terminar con la guerra.

“Si tengo esta oportunidad y Rusia tiene el deseo, podríamos abordar todas las cuestiones”, dijo a periodistas ucranianos en una entrevista publicada por la red Suspiline.

“¿Resolveríamos todo allí? No, pero existe la posibilidad de que podamos parcialmente al menos detener la guerra”, agregó.

Zelenski dijo que estaría dispuesto a discutir sobre la península de Crimea, ocupada por Rusia, y las áreas separatistas prorrusas de la región de Donbás (este), aunque insistió en que considera que deben ser devueltas a Ucrania.

“En el primer encuentro con el presidente de Rusia, estoy listo para abordar estos temas”, declaró, tras indicar que cualquier acuerdo sobre cambios “históricos” serían sometidos a un referendo nacional.

“Esta es una historia muy difícil para todos (...) y para encontrar una salida debemos tomar este primer paso sobre el cual hablé: garantías de seguridad, el fin de la guerra”, puntualizó.

Insistió en que Ucrania “ya entendió” que no puede unirse a la Otan, pero agregó que sus compatriotas no pueden simplemente “entregar” la capital o las ciudades de Járkov y Mariúpol, un puerto fuertemente bombardeado.

“Ucrania no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia. En primer lugar, habrá que destruirnos a todos, únicamente entonces se respetarán sus ultimátums”, sostuvo.

*Con información de AFP.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.