Video | Mujer cría 50 ratas como si fueran mascotas

Para la dueña de los roedores, estos animales no solo son sus mascotas, también los llama como “sus bebés”.

Los animales se han convertido en la compañía perfecta para muchas personas, principalmente los domésticos como perros y gatos. Sin embargo, una mujer se considera una “fanática extrema” de las ratas, por lo que cuida a 50 de estos roedores en su hogar.

Por medio de redes sociales se hizo viral un video y capturas de pantalla en las que es posible ver cómo “sus bebés” toman un baño en el lavaplatos de la cocina. De acuerdo con información recopilada de Infobae, Michele Raybon ha ido agrupando a las ratas desde 2018, hasta obtener las cinco decenas en la actualidad.

Junto a risas y al parecer un sentimiento de felicidad, la mujer grabó a sus mascotas mientras lavan su cara y disfrutan de un baño en el fregadero. Según las declaraciones, ella trata a cada animal por igual, aunque se comporten de manera diferente y algunos sean más rebeldes.

“Cada uno tiene su propia personalidad individual, por lo que varias ratas se destacan más que otras”, compartió.

Uno de los momentos donde se agrupan todas las ratas es a la hora de alimentarse, los primeros roedores que tuvo fueron gracias a un criador de Texas, pero luego de esto se mudó a California y ahí no habían criadores de ratas, según el citado portal.

Raybon inició vendiendo las ratas, pero luego empezó a sentir un afecto por cada una; esa es la verdadera razón por la que tiene tantos de estos animales. “Luego dejé de venderlos y ahora son mis mascotas, por eso tengo tantos. Hay muchos de ellos”, explicó.

Además, los roedores no son los únicos animales que Michele Raybon tiene bajo su cuidado. De acuerdo con sus declaraciones, posee cuatro pastores alemanes, tres gatos y dos cerdos. “Solía rescatar gatos, gatos salvajes, los cuidaba y los reubicaba. Realmente tengo un corazón para los animales”, compartió en redes.

Cuando era pequeña la estadounidense quería convertirse en veterinaria, por lo que para la mujer el hecho de tener tantas ratas no es una “obsesión”, más bien es una muestra del amor que siente por cada uno de los animales. “Tiendo a rescatar animales, así que mi ex esposo me llama Doctora Dolittle. Yo los cuido; los llevo al veterinario”, declaró.

Por lo general, existen personas que le tienen fobia a las ratas. Se trata de un tipo de trastorno de ansiedad que, según el grupo de Avance psicólogos, “la persona sufre subidas repentinas de su nivel de estrés ante un estímulo o situación específica”. En el caso de temerle a los roedores, es conocido como murofobia y musofobia, fobia a las ratas y fobia a los ratones, respectivamente.

Sea cual sea el caso, para Michele Raybon sus 50 ratas hacen parte de su cotidianidad y rechaza el “estigma” que la sociedad ha implantado en relación con estos animales. Tanto así que por medio de la pieza audiovisual mostró que sus mascotas son inofensivas:

Por otro lado, la acumulación y reproducción de ratas es un constante problema de sanidad en diferentes partes del mundo. En efecto, a finales de febrero de este año, en un Family Dollar de Arkansas, Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) afirmó que, después de una inspección, se encontraron más de 1.100 roedores vivos y muertos en sus almacenes.

Durante la inspección de FDA también se hallaron excrementos de roedores, evidencia de roer y anidar, y productos almacenados en condiciones que no protegían contra estas condiciones insalubres, aseveró The New York Times.

La contaminación por roedores puede causar salmonela y enfermedades infecciosas, dijo la FDA. “Las familias dependen de tiendas como Family Dollar para alimentos, medicinas y otros productos, y esos artículos deben ser seguros”, afirmó en un comunicado de ese entonces Judith McMeekin, comisionada asociada de la Oficina de Asuntos Regulatorios de la FDA.