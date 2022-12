Viral: joven evitó ser atracada tras ofrecerle mantecada al ladrón

La realidad vuelve a superar la ficción y, justamente, eso fue lo que le ocurrió a una joven en México que terminó envuelta en un intento de asalto. Cómo reaccionar ante una situación inesperada en la que se es protagonista, es una pregunta recurrente que suele apelar a respuestas como una sensación de indefensión, temor y frustración.

Sin importar si es de día o noche, el lugar o número de personas alrededor los “dueños de lo ajeno” están al acecho de su próxima víctima y esperando el momento para actuar. El transporte público suele ser uno de los espacios desde donde se reportan más casos de hurto, aunque no son pocas las veces en que trasciende la violencia e intimidación.

Una joven compartió, a través de TikTok, cómo logró evitar ser víctima de robo cuando un sujeto se subió al bus en el que ella se desplazaba. La razón puede parecer insólita, pero en su caso le resultó efectiva para salir invicta de aquel momento “embarazoso” cuando aún estaba en la preparatoria.

“Había comprado unas mantecadas (...), me subí al transporte público y entonces íbamos a entrar a un camino que estaba medio oscuro y se subieron como tres o cuatro personas. Un señor me empujó feo, yo venía de pie y yo tenía mucha hambre así que dije ‘me voy a comer mis mantecadas ya ahorita’. Agarré una (...), y el señor se me quedó viendo, mientras yo la comía”, comenzó el relato Sofía Morales.

La mexicana contó que, sin aún saber de quién se trataba o cuál era el siguiente paso que tomaría aquel hombre, decidió ofrecerle parte de su comida. Incluso optó por insistirle en que aceptara recibirle hasta que finalmente este aceptó y le agradeció por el gesto.

“El caso es que ya me acabé mis mantecadas, venía agarrada y escuché: ‘Ya valió (...)’ y yo dije: ‘Ay, no, ¿por qué?’” En ese momento, los asaltantes empezaron a intimidar a los pasajeros para que les entregaran tanto los celulares como las carteras, y ella había optado no poner resistencia, mientras descartaba si daba su teléfono móvil o un iPod Touch.

En medio de la incertidumbre y presión “agarro cincuenta pesos y le doy mi iPod al señor (...), y me dice: ‘no, tú no. Gracias por la mantecada’ (...), y así fue como me salvé de que me asaltaran. Entonces ya después se bajaron y todos se me quedaron viendo”, dijo Sofía, quien ahora recuerda con gracia aquel episodio de su adolescencia en el que hasta le llegaron a preguntar si conocía a los sujetos.

Ese final inesperado generó más de 5.000 comentarios en TikTok y más de cuatro millones de visualizaciones. “Ahora llevaré mantecada por si las dudas”, “lección del día: inviten de lo que traigan a los extraños en el transporte público”, “a mí me salvó mi sonrisa. No me di cuenta de que era un asalto y alguien se me quedó viendo. Le sonreí y a mí no me quitó nada”, comentaron algunos internautas.

Así evitó otra joven ser robada

Otro hecho en el que una joven se libró de ser blanco de asaltantes se registró en Bogotá, una ciudad en la que la ola de inseguridad y actos delincuenciales no dan tregua. Uno de los relatos que se conocieron a comienzos del mes pasado fue el de la tiktoker @manuusarmiento quien, “parlando” a un ladrón pudo evitar que se llevara su celular.

“De la nada, llegó un man. Con una mano, me cogió el brazo y, con la otra, me puso un cuchillo como del tamaño de mi mano en el abdomen. Pues resulta que tres meses atrás, yo estaba parada en mi portería y me pasó eso que uno saca el celular, pasa una moto y ‘taluego’. Entonces, me compré otro celular”, comentó la joven que en aquel momento iba por la autopista con Calle 85.

En ese punto, decidió cambiar su forma de hablar para intentar convencer al sujeto de que la dejara ir con sus pertenencias. “Nooo, ñero, a lo bien. Es que venga le digo -yo empecé a hablar así por empatizar, no es clasismo, es estrategia-. (...) Empecé a parlarme al man, a decirle como ‘no, parce, se lo juro, es que a mí me robaron un celular hace tres semanas”, explicó.

Tras insistirle para que no la robara, el asaltante accedió a que se le entregara dinero a cambio. Esa historia acumula más de 1,4 millones de visualizaciones.