Vladimir Putin cumple 70 años este viernes

“Dios te puso en el poder”: con estas palabras, el patriarca ortodoxo ruso Kirill felicitó el viernes a Vladimir Putin por su 70º cumpleaños, marcado por una oleada de elogios pese al aislamiento internacional ruso y los reveses militares en Ucrania.

En su mensaje, Kirill alabó a Putin por “la transformación de la imagen de Rusia, el refuerzo de su soberanía y de sus capacidades defensivas, y por la defensa de los intereses nacionales”.

Le desea también “fuerza física y moral para muchos años”, e instó a rezar por la salud del presidente ruso, en el poder desde hace más de veinte años.

“Dios te puso en el poder para que lleves a cabo una misión de una importancia especial y de una gran responsabilidad para con el país y su pueblo”, dijo el patriarca, de 75 años.

“Has adquirido la reputación de un líder nacional, fiel a su patria y que la ama sinceramente y le da todas sus fuerzas”, destacó Kiril, refiriéndose al presidente ruso.

“Que tus fuerzas no se agoten y que la ayuda de Dios sea grande para ti”, concluyó.

El patriarca Kirill, líder de los ortodoxos rusos desde el año 2009, ha puesto a su Iglesia al servicio del poder de Vladimir Putin y apoya además la ofensiva rusa en Ucrania.

Ambos comparten la ambición de una Rusia conservadora y coinciden en denunciar la “decadencia” moral de Occidente, por su promoción del movimiento LGBT.

Otros responsables rusos desearon cumpleaños feliz este viernes al presidente ruso, como el checheno Ramzan Kadirov, que felicitó al “líder de todo un pueblo” y “una de las personalidades más influyentes y excepcionales de nuestro tiempo”.

El presidente de la cámara baja del Parlamento, Viacheslav Volodin, publicó un retrato del presidente ruso, con la frase “si hay Putin, hay Rusia”.

Putin debería enfrentarse a un “tribunal”

La jefa del Centro por las Libertades Civiles de Ucrania, uno de los tres galardonados con el premio Nobel de la Paz, pidió este viernes la creación de un tribunal internacional para juzgar al presidente ruso Vladimir Putin.

“Es necesario crear un tribunal internacional y llevar ante la justicia a Putin, [al presidente bielorruso, Alexander] Lukashenko y a otros criminales de guerra”, declaró Oleksandra Matviichuk en Facebook.

El Centro por las Libertades Civiles de Ucrania fue premiado este viernes con el Nobel de la Paz junto al activista bielorruso por los Derechos Humanos Ales Bialiatski y la oenegé rusa Memorial.

Desde la invasión rusa de Ucrania, que empezó el 24 de febrero, el Centro por las Libertades Civiles de Ucrania, fundado en 2007, ha redoblado esfuerzos para identificar y documentar los crímenes de guerra que habrían cometido las fuerzas rusas contra la población civil ucraniana.

Putin asciende al líder autoritario checheno Kadírov al rango de general

El dirigente autoritario de la república rusa de Chechenia, Ramzán Kadírov, anunció el miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin lo ascendió al rango de coronel general, en un momento en que las fuerzas de Moscú están sufriendo reveses en Ucrania.

“El presidente ruso me concedió el rango de coronel general. El decreto fue publicado (...) Vladimir Vladimirovich me informó personalmente de ello y me felicitó”, escribió Kadírov en Telegram, diciendo que estaba “inmensamente agradecido” por “la alta apreciación de (sus) méritos”.

El rango de coronel general es el tercer rango de mando más alto en la jerarquía militar rusa, después del de general de ejército y mariscal.

Kadírov, criticado por los organismos internacionales por las graves violaciones de los derechos humanos en su república, ha estado muy activo desde el comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania.

Unidades chechenas luchan junto a las fuerzas regulares rusas.

Kadírov anunció el lunes su intención de enviar a tres de sus hijos adolescentes a luchar en Ucrania.

*Con información de AFP.