Administración de EE. UU. enfrenta demanda por el bombardeo en contra de un pesquero colombiano en el Caribe

La familia de un colombiano, que alega su desaparición en aguas del Caribe desde hace semanas, presentó una demanda en contra del Gobierno de Estados Unidos, señalando que la administración ejecutó extrajudicialmente al hombre en medio de un ataque contra embarcaciones, presuntamente, narcotraficantes.

De acuerdo con un informe de la agencia AP, Alejandro Carranza Medina, de 42 años, fue quien presentó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo toma decisiones que, a fin de cuentas, son recomendaciones, debido a que no tiene ningún poder de actuar, debido a que el país de Norte América no reconoce la comisión.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. | Foto: AP-AFP

El abogado de la familia, Daniel Kovalik, aseguró al medio mencionado que no descartan presentar la demanda ante un tribunal estadounidense, pero eso representan más demoras en el proceso, por lo que el primer paso, hasta el momento, es acudir a la CIDH.

Desde mediados de septiembre, Estados Unidos envió su flotilla militar al Caribe, para hacer frente al tráfico de drogas. Desde entonces, se han bombardeado al menos 21 barcos, donde han muerto más de 80 personas. Pese a que no existen pruebas, la administración de Donald Trump asegura que estas operaciones tenían como objetivo grupos criminales.

Según la demanda, que fue difundida este miércoles, 3 de diciembre, por el medio The Guardian, Carranza estaba navegando su barco pesquero cerca de las costas colombianas cuando Estados Unidos “bombardeó la embarcación”. La familia asevera que el pescador no tiene relación con actos delictivos.

Daniel Kovalik, abogado. | Foto: AFP

“No era un barco cargado de droga. No. Salió a pescar marlines y atunes”, aseguró Kovalik en una entrevista con AP. “Lo último que le oyeron decir fue: ‘Es un buen día para pescar’. Y eso fue lo que hizo”.

A pesar de que no se ha confirmado la muerte del colombiano, el abogado de la familia determinó que la asociación de pesqueros de Santa Marta reconoció el barco de Carranza en las imágenes que fueron compartidas por el Gobierno de Trump, que suele publicar los bombardeos en redes sociales.

“Lo que Estados Unidos está haciendo es asesinar a personas que no pueden defenderse, ni físicamente, ni por la ley”, consideró Kovalik, en referencia a que la demanda defiende que las víctimas no tiene los recursos suficientes para hacer frente a las presuntas injusticias.

El Gobierno Trump suele publicar los operativos militares en redes sociales. | Foto: GETTY y X/@SecWar

Los ataques en el Caribe han recibido duros cuestionamientos de grupos de derechos humanos y del mismo Congreso de Estados Unidos, que sostiene que Trump no ha presentado pruebas que le otorguen el poder de tomar decisiones de guerra, lo que, según el protocolo, le corresponde a los senadores y representantes a la Cámara.

Para esquivar el procedimiento legal, el presidente Trump y su gabinete nombró a varios grupos criminales como “Organizaciones Terroristas Internacionales”, y declaró el país norteamericano enfrenta un “conflicto armado interno” contra el narcotráfico.