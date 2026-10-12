Agentes federales del ICE allanaron este lunes, 12 de octubre, la vivienda de la congresista demócrata Ilhan Omar, reconocida por ser una de las mayores críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ilhan Omar, congresista estadounidense. Foto: Getty Images

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Este procedimiento llama la atención porque Estados Unidos está a apenas tres semanas de las elecciones de mitad de mandato que decidirán el control del Congreso.

De acuerdo con la información de Fox News, la operación estaba relacionada con una investigación penal por fraude vinculada a documentación de inmigración presentada por la congresista, nacida en Somalia, por su difunto padre cuando ella era menor de edad.

A pesar de esto, el zar del control fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo al medio que no daría detalles antes de cualquier anuncio oficial, pero confirmó que “la investigación lleva tiempo en curso” y que “esta mañana se ejecutó una orden judicial”.

¿Quién es Ilhan Omar y por qué es reconocida por su crítica a Trump?

Omar, de 44 años, es una demócrata de izquierda y una feroz crítica de Trump, en particular de la amplia ofensiva de su gobierno contra la inmigración.

Es reconocida por ser la primera refugiada somalí-estadounidense y una de las dos primeras mujeres musulmanas electas en el Congreso de Estados Unidos. Representando a Minnesota, la demócrata ha protagonizado una lucha contra las medidas migratorias de Trump.

El hecho más reconocido de Ilhan Omar en un tribunal ocurrió cuando un hombre llamado Patrick Carlineo Jr. se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York por amenazar de muerte a la congresista, pero ella mostró compasión y perdón hacia él.

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En lugar de solicitar la máxima pena de prisión, Omar envió una histórica carta formal al juez del caso pidiendo compasión y justicia restaurativa para su agresor.

“La respuesta al odio no es más odio, sino la compasión. Castigar al acusado con una sentencia de prisión prolongada o una multa gravosa no lo rehabilitará... Solo aumentará su ira y resentimiento”, dijo en su momento.

Además, ha sido blanco de ataques físicos de ciudadanos aficionados a la política y también fue arrestada frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos durante una manifestación de desobediencia civil.

Congresista Ilhan Omar en los tribunales. Foto: AFP

Con este allanamiento, los críticos de Trump tienen una nueva oportunidad para señalarlo, ya que este es el tipo de prácticas que la propia demócrata critica del republicano.