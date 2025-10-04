“Cancela Netflix por la salud de tus hijos”: la mayor pérdida de la página de streaming tras histórico boicot

El multimillonario de Estados Unidos Elon Musk ha dirigido esta semana una movilización masiva en redes sociales para instar a las personas a cancelar Netflix debido a que, según él, algunos programas de la página de streaming transmiten ideas de izquierda o ‘woke’ a los niños.

“Cancela Netflix por la salud de tus hijos”, ha insistido Musk en su red social X, donde además se volvió tendencia el hashtag #CancelNetflix.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Y ha compartido imágenes y clips de series infantiles, originales del gigante de servicio de streaming, que hacen alusión a la “agenda transgénero”.

La ola de cancelaciones de Netflix fue promovida por Elon Musk. | Foto: GettyImages / Red Social X: API

Algunas series animadas de Netflix han retratado personajes transgénero, que hacen el cambio de su sexo o que no se reconocen con el que les fue asignado al nacer.

El magnate tecnológico ha arremetido en varias oportunidades directamente contra la serie Dead End: Paranormal Park, en la cual la protagonista es trans.

La situación deja entre las cuerdas a Netflix, que atraviesa su peor momento, pues se ha considerado hasta ahora el mayor boicot en la historia de la compañía.

Según datos del mercado bursátil de la empresa, esta ha perdido alrededor de 20.600 millones de dólares en tan solo dos días.

Tras el llamado de Musk a cancelar la suscripción, el impacto se evidenció de inmediato.

Netflix no se ha pronunciado. | Foto: Getty Images

El pasado miércoles, 1 de octubre, las acciones de Netflix se desplomaron hasta un 2 %, lo cual se repitió el día siguiente y desde entonces no se ha recuperado.

Varios usuarios, en su mayoría de talante conservador y de origen estadounidense, han apoyado la iniciativa de Musk por redes sociales, compartiendo fragmentos de la serie mencionada y demostrando su preocupación por los temas que allí se tratan.

La serie Dead End: Paranormal Park, creada por el animador londinense Hamish Steele en el 2022 —y cancelada un año después—, cuenta la vida de la protagonista Barney Guttman, que es transexual.

En un episodio se muestra una boda homosexual y aparecen otros elementos que prendieron las alarmas de los conservadores, quienes aprovecharon el llamado de Musk para levantar la campaña de cancelación más grande que ha tenido que enfrentar la reconocida página de streaming.

Netflix ha sido atacado por los conservadores. | Foto: Europa Press

Por su parte, la gigante de series y películas no se ha pronunciado al respecto.

Al tiempo, el multimillonario anunció que su equipo está elaborando “Grokipedia”, que reemplazaría Wikipedia por un servicio de inteligencia artificial que, de hecho, ya opera en la red social X: Grok.