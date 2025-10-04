Suscribirse

Estados Unidos

“Cancela Netflix por la salud de tus hijos”: la mayor pérdida de la página de streaming tras histórico boicot

La plataforma no se ha pronunciado por la crisis, que le ha costado más de 20.000 millones de dólares.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
4 de octubre de 2025, 11:45 p. m.
Netflix tiene una serie de trucos que se puede usar para mejorar la experiencia.
Netflix ha perdido más de 20.000 millones de dólares desde el boicot. | Foto: Getty Images

El multimillonario de Estados Unidos Elon Musk ha dirigido esta semana una movilización masiva en redes sociales para instar a las personas a cancelar Netflix debido a que, según él, algunos programas de la página de streaming transmiten ideas de izquierda o ‘woke’ a los niños.

“Cancela Netflix por la salud de tus hijos”, ha insistido Musk en su red social X, donde además se volvió tendencia el hashtag #CancelNetflix.

Y ha compartido imágenes y clips de series infantiles, originales del gigante de servicio de streaming, que hacen alusión a la “agenda transgénero”.

x
La ola de cancelaciones de Netflix fue promovida por Elon Musk. | Foto: GettyImages / Red Social X: API

Algunas series animadas de Netflix han retratado personajes transgénero, que hacen el cambio de su sexo o que no se reconocen con el que les fue asignado al nacer.

El magnate tecnológico ha arremetido en varias oportunidades directamente contra la serie Dead End: Paranormal Park, en la cual la protagonista es trans.

Contexto: No se quede por fuera: estas son las series y películas de Netflix que todo Colombia está viendo este viernes 3 de octubre

La situación deja entre las cuerdas a Netflix, que atraviesa su peor momento, pues se ha considerado hasta ahora el mayor boicot en la historia de la compañía.

Según datos del mercado bursátil de la empresa, esta ha perdido alrededor de 20.600 millones de dólares en tan solo dos días.

Tras el llamado de Musk a cancelar la suscripción, el impacto se evidenció de inmediato.

Netflix ofrece una serie de códigos que permiten mejorar la experiencia.
Netflix no se ha pronunciado. | Foto: Getty Images

El pasado miércoles, 1 de octubre, las acciones de Netflix se desplomaron hasta un 2 %, lo cual se repitió el día siguiente y desde entonces no se ha recuperado.

Varios usuarios, en su mayoría de talante conservador y de origen estadounidense, han apoyado la iniciativa de Musk por redes sociales, compartiendo fragmentos de la serie mencionada y demostrando su preocupación por los temas que allí se tratan.

Contexto: Netflix se viste de Halloween; las 10 películas de terror que debería ver al menos una vez en la vida

La serie Dead End: Paranormal Park, creada por el animador londinense Hamish Steele en el 2022 —y cancelada un año después—, cuenta la vida de la protagonista Barney Guttman, que es transexual.

En un episodio se muestra una boda homosexual y aparecen otros elementos que prendieron las alarmas de los conservadores, quienes aprovecharon el llamado de Musk para levantar la campaña de cancelación más grande que ha tenido que enfrentar la reconocida página de streaming.

Netflix eliminará más de 20 juegos móviles en julio
Netflix ha sido atacado por los conservadores. | Foto: Europa Press

Por su parte, la gigante de series y películas no se ha pronunciado al respecto.

Al tiempo, el multimillonario anunció que su equipo está elaborando “Grokipedia”, que reemplazaría Wikipedia por un servicio de inteligencia artificial que, de hecho, ya opera en la red social X: Grok.

Contexto: Si tiene un televisor antiguo que ya no es compatible con Netflix, conecte este dispositivo para disfrutar de series y películas

Su intención de lanzar esta nueva página al mercado es evitar respuestas con tendencia de izquierda, “woke” o que normalicen la agenda queer.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Sigue operando la TSA durante un cierre del gobierno? Esto deben saber los viajeros

2. Estos son los chats que Marcela Reyes asegura haber recibido tras el asesinato de B King: “Todo ha sido horrible”

3. “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”: la mayor pérdida de la página de streaming tras histórico boicot

4. Kompany se rindió a los pies de Luis Díaz tras partidazo con doblete y no se guardó nada: “Los que dan lo mejor de sí”

5. “El país arde”: generales en retiro rechazan propuesta de enviar soldados a Gaza, dicen que es una “cortina de humo” del Gobierno

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNetflixElon Musk

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.