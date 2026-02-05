Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina que vale más de 1000 millones de dólares

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó un acuerdo de venta de una serie de equipos militares avaluados en 1.500 millones de dólares destinados a la expansión de una base naval en Perú.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado indicó que este acuerdo “contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante que impulsa la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”.

Base Naval del Callao, en Perú. Foto: Getty images

El acuerdo entre Perú y Estados Unidos permitirá que la Base Naval del Callao incorpore nuevos equipos y servicios como parte de su proceso de modernización. El Callao es uno de los puertos comerciales más relevantes de América Latina y se encuentra ubicado en la costa del Pacífico, cerca de Lima. Pese a su posición estratégica, no es el principal puerto del país.

El Departamento de Estado aclaró en su comunicado que Washington no patrocinará esta inversión, pero sí financiará el proyecto. El gobierno estadounidense venderá los equipos que, según el comunicado, “proporcionarán una plataforma más segura y eficiente para las operaciones navales al reducir las interacciones entre civiles y militares en las instalaciones existentes”.

Este anuncio lo hizo el Departamento de Estado del país norteamericano, luego de que China inaugurara un puerto comercial en 2024 de 3.500 millones de dólares en el país sudamericano. Dicha frontera marítima fue financiada en su totalidad por el país asiático.

Dina Boluarte y Xi Jinping inauguran el megapuerto de Chancay. Foto: Anadolu via Getty Images

El megapuerto de Chancay que inauguró Xi Jinping en Perú tiene un enfoque comercial, mientras la base naval de Estados Unidos busca defender militarmente Latinoamérica desde el Pacífico. El gobierno peruano autorizó la presencia de tropas estadounidenses en el puerto.

“La implementación de esta venta propuesta requerirá la asignación de hasta veinte representantes del Gobierno de los Estados Unidos o de contratistas estadounidenses a Perú por un período de hasta diez años para brindar gestión y supervisión de la construcción”, apuntó el comunicado del Departamento de Estado de Norteamérica.

Donald Trump se ha enfocado en las amenazas de guerra que puede llegar a tener su territorio, cubriéndose desde todos los frentes posibles. De hecho, según sus declaraciones, esta era su principal motivación para adquirir Groenlandia. Para el mandatario estadounidense, la cercanía de Rusia o China puede convertirse en una amenaza; es por esto que tendría algún tipo de relación esta incorporación portuaria a una nación que previamente incorporó fronteras asiáticas.