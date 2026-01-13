Estados Unidos

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

El dinero hace parte de los aranceles que ha recibido Estados Unidos desde mediados del año pasado.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 3:36 a. m.
Donald Trump había anunciado el envío de dólares a los ciudadanos a inicios de este año.
Donald Trump había anunciado el envío de dólares a los ciudadanos a inicios de este año. Foto: SEMANA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el envío de dinero a millones de estadounidenses que se han visto afectados por la inflación de su país y por el alza de precios provocados por los aranceles recíprocos que estableció el mandatario desde hace meses. Pese a que la legalidad y la financiación de los fondos es cuestionable, Trump defiende que será posible gracias a la “Gran y hermosa ley” que se aprobó a mediados del año pasado.

Días atrás, el jefe de Estado fue cuestionado varias veces sobre el envío del dinero por periodistas del The New York Times. Para responder, Trump habló sobre los fondos “guerreros” que recibieron los militares en medio de las fiestas navideñas. En ese momento, los miembros de las fuerzas armadas recibieron un cheque federal de más de 1.700 dólares.

Economia
El presidente prometió 2.000 dólares a los estadounidenses. Foto: Adobe Stock

“El dinero de los aranceles es tan sustancial que podrían ser 2.000 dólares en algún momento. Diría que hacia finales de año”, le dijo el presidente a la prensa de su país. Aquella entrevista tuvo lugar el pasado 7 de enero.

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

Sin embargo, Trump había anunciado en noviembre del 2025 que los estadounidenses podrían estar esperando el cheque este enero: “Se proyecta que el próximo año será la temporada de reembolsos de impuestos más grande de la historia, y vamos a devolver los reembolsos de los aranceles, ya que hemos ingresado literalmente billones de dólares”, comentó el mandatario en diciembre.

Deportes

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

Noticias Estados Unidos

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

Noticias Estados Unidos

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

Noticias Estados Unidos

Muere Claudette Colvin: esta es la historia de la afroamericana que en 1955 no le cedió el asiento a una mujer blanca

Noticias Estados Unidos

EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

Noticias Estados Unidos

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato este país por el aumento de la violencia y los riesgos a la seguridad

Mundo

Régimen venezolano planea enviar a un funcionario a EE. UU. el mismo día de la visita de María Corina Machado

Se le suma que, tras preguntarle al presidente si necesita aprobación del Congreso para enviar el dinero, este respondió que: “No, no lo creo. Lo tenemos procedente de otras fuentes”, dijo en referencia de dónde saldrá el dinero, pues los legisladores son los que controlan los fondos nacionales.

Donald Trump Arenceles
Estados Unidos ha recibido millones de dólares por los aranceles recíprocos. Foto: Adobe Stock / AP

En julio del año pasado, el senador Josh Hawley presentó la Ley de Reembolso para Trabajadores Estadounidenses, que destinaba alrededor de 600 dólares a los trabajadores que cumplieran con ciertos requisitos. Ese dinero sería producto de los aranceles que está recibiendo Estados Unidos desde abril del 2025. La iniciativa fue apoyada por Trump entonces, pero especificó que su foco estaba en pagar la deuda nacional.

China y Europa parecen acercarse en favor del mercado de carros eléctricos en el viejo continente

A la situación se le suma otra complicación, pues el Tribunal Supremo de Justicia discutirá en los próximos días si Trump se extralimitó al imponer altos aranceles a casi todos los países, incluyendo los grandes socios económicos de la primera potencia del mundo. En caso de que el tribunal determine que el presidente abusó de su poder, el país deberá devolver una parte de los ingresos arancelarios.

Los cambios en el pago del recargo nocturno nutrirán el bolsillo de los trabajadores.
La iniciativa puede estar en riesgo por el fallo del Tribunal Supremo. Foto: 123 Rf

“Si la Corte Suprema falla en contra de Estados Unidos en esta bonanza de seguridad nacional, ¡ESTAMOS JODIDOS!“, sentenció Trump en su red social Truth Social, resaltando que su país tendría que reembolsar “cientos de miles de millones de dólares”, que podría ascender a billones, lo cual “sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país”.

Sudamérica y Europa, mejores mercados para Volkswagen y Mercedes-Benz: ¿cómo les fue en EE. UU. y China?

Por lo tanto, hace falta la respuesta del tribunal par determinar si los estadounidenses recibirán un reembolso, teniendo en cuenta que puede ser un monto mucho menor a los 2.000 dólares establecidos por Trump.

Más de Noticias Estados Unidos

Donald Trump, dolar reserva Federal

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

NEW YORK, NEW YORK - MAY 21: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers is congratulated by his teammates after scoring a game-tying basket against the New York Knicks as time expires in the fourth quarter in Game One of the Eastern Conference Finals of the 2025 NBA Playoffs at Madison Square Garden on May 21, 2025 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

x

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

x

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

x

Muere Claudette Colvin: esta es la historia de la afroamericana que en 1955 no le cedió el asiento a una mujer blanca

x

EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

Foto de referencia de documentos aprobados para obtener la visa estadounidense

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

x

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato este país por el aumento de la violencia y los riesgos a la seguridad

El presidente estadounidense Donald Trump

Estas son las nuevas hermandades islámicas catalogadas como terroristas: ahora tendrán que salir de EE. UU.

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Razones comunes por las que millones de personas pueden perder, retrasar o suspender sus pagos mensuales del Seguro Social

Noticias Destacadas