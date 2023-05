Las ventajas que tiene una familia cuyos miembros trabajan en la misma aerolínea: “El cielo es el límite”

Una mujer compartió, a través de la red social Tik Tok, cómo es tener toda la familia trabajando en aviación, todos por la misma aerolínea.

Skylar Horanyi, de 26 años, tiene a su padre y su hermano trabajando como pilotos, además su madre es azafata y todos están vinculados a la misma aerolínea United Airlines, una aerolínea originaria de Estados Unidos fundada en 1926.

¿Y los tiquetes?

Skylar es el único miembro de su familia inmediata que no trabaja para United Airlines, pero cuenta que aún puede disfrutar de varios de los beneficios que la empresa le ofrece a sus familiares, que incluyen viajes gratis, ascensos a primera clase y acceso a ciertas salas en los aeropuertos.

La joven cuenta todo a través de su cuenta en TikTok que de hecho en el nombre, está relacionada con su familia. Su cuenta se llama ”thepiltosdaughter” que significa “la hija del piloto”.

La joven cuenta que no todo es maravilloso, pero que sí tiene muchas ventajas, si bien es cierto los miembros de su familia viajan gratis, también es un hecho que solo pueden hacerlo cuando hay asientos disponibles: “Como no pagamos vuelos, no tenemos asientos confirmados y solo subimos al vuelo si hay asientos disponibles”, explica Horanyi en uno de sus videos.

La suerte y la angustia de último minuto

Por supuesto, esta posibilidad, aunque le trae muchas opciones, también altera la forma en que la familia planea sus viajes “A veces tenemos que viajar a distintas ciudades y hacer conexiones múltiples, para llegar a nuestro destino final”, afirma.

Y asegura que en ocasiones planean un viaje con mucho tiempo de antelación, y aunque todo parece indicar que habrá espacio, puede suceder que el día anterior el vuelo se llene.

Pero aun en esos casos, según cuenta, no toda la esperanza está perdida, dado que el momento es que es claro si hay o no sillas libres, es el instante final en que se da el abordaje de los pasajeros, “uno no tiene una silla hasta el momento de abordaje, así que puede ser bastante estresante ese proceso de confirmación de las sillas y la disponibilidad, hay que cruzar los dedos hasta el final y esperar obtener un cupo”, cuenta.

La joven afirma que aunque tienen muchas posibilidades de viajar gratis a muchos destinos, deben estar abiertos a las opciones y en cada viaje que planean, tener una opción B y una opción C, en caso de que la primera o segunda alternativa no funcione.

Reacciones

Ella afirma que aunque puede ser muy estresante, no se cambiaría “por nadie ni por nada”.

Otras personas que dicen haber vivido la misma situación, por tener familiares trabajando en una aerolínea, compartieron sus opiniones en el video: “Es súper difícil, yo también llevo toda la vida haciéndolo”, escribió alguien.

Otra persona afirmó “La mayoría de veces está muy bien, pero a veces puede ser sencillamente horrible” escribió alguien más.

La joven cuenta en otro de sus videos que sus padres han estado “volando”, es decir, trabajando en una aerolínea durante 40 años, de los 46 que han estado juntos, y que su hermano por ser también piloto como su padre es por supuesto el favorito. Eso sí, las ventajas son para todos, aunque no estén vinculados a la empresa, como ella.