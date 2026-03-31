El precio de la gasolina en Estados Unidos superó este martes la barrera de los 4 dólares por galón, un nivel que no se registraba desde 2022 y que marca un nuevo punto crítico para los consumidores en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

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Según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el precio promedio nacional se ubicó en 4,02 dólares por galón, lo que representa un aumento superior a un dólar en apenas un mes.

El petróleo superó el precio de los 100 dólares. Foto: Adobe Stock

Este incremento responde al alza en el precio del petróleo, que ya superó los 100 dólares por barril, el cual coincide con el agravamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado una fuerte presión sobre los mercados energéticos globales.

Los expertos señalan en medios estadounidenses que este incremento está directamente relacionado con la interrupción del suministro global de petróleo, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del crudo mundial.

Pronunciamiento de Donald Trump

El presidente Donald Trump se refirió al alza de los precios a través de su red social Truth. El mandatario arremetió contra las demás naciones que se ven afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

Donald Trump arremete contra las otras naciones. Foto: The White House

“Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y ¡TÓMENLO! Tendrán que aprender a defenderse; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado”, escribió el presidente en su red social.

Trump finalizó haciéndoles un llamado enérgico y desafiante: “Lo más difícil ya pasó, ¡vayan a buscar su propio petróleo!”.

Además, el presidente estadounidense afirmó que los precios de la gasolina bajarán una vez finalice el conflicto, y defendió que el aumento también refleja que Estados Unidos es un gran productor de energía.

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Analistas señalan que, aunque el aumento es significativo, aún es temprano para determinar si se trata de una crisis prolongada como la de 2022 tras la guerra en Ucrania.

Sin embargo, advierten que si el conflicto en Medio Oriente se intensifica o se prolonga, los precios podrían seguir aumentando y acercarse nuevamente a máximos históricos.

Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo del mundo, pero sigue dependiendo del mercado global, lo que lo hace vulnerable a choques geopolíticos como el actual.

El alza del precio de la gasolina refleja cómo un conflicto internacional puede trasladarse rápidamente al bolsillo de los ciudadanos. La evolución de la guerra en Medio Oriente será determinante para saber si este incremento es temporal o el inicio de una nueva crisis energética global.