Estados Unidos

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

El país compró millones de dólares esta semana luego de haber tomado el control del mercado petrolero en la región.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
16 de enero de 2026, 11:16 p. m.
El dinero de la primera compra de EE. UU. se guarda en bancos del exterior.
El dinero de la primera compra de EE. UU. se guarda en bancos del exterior. Foto: ADOBE STOCK

Luego de que Estados Unidos derrocó el régimen de Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el país de Norte América tomó el control del petróleo del país caribeño. El pasado miércoles, 14 de enero, se confirmó la primera compra millonaria del recurso natural, que alcanzó hasta los 500 millones de dólares.

De acuerdo con varios reportajes de la prensa estadounidense, que se basaron en funcionarios cercanos al tema, el dinero no entró directamente a Venezuela; en su lugar, este fue depositado en una cuenta en Catar y en otras que domina Estados Unidos.

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.
La primera compra de petróleo alcanzo hasta los 500 millones de dólares. Foto: adobe stock

El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, le dijo al medio Newsmax que el dinero en efectivo que resultó de la transacción empezaría a fluir hacia el Caribe a partir del jueves. Según las afirmaciones de CNN, bancos venezolanos empezaron a recibir el dinero en efectivo.

Delcy Rodríguez anuncia reforma petrolera tras intervención de Estados Unidos en Venezuela

Y añadió que ese dinero va a financiar operaciones del gobierno venezolano, además de la seguridad y la provisión de alimentos.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

Noticias Estados Unidos

Video: Robyn Argote Crooks, inmigrante cubano, fue capturado luego de estrellar vehículos de ICE

Noticias Estados Unidos

Videos de los violentos enfrentamientos de las autoridades con manifestantes en Minnesota: las tensiones se elevan tras operativos del ICE

Noticias Estados Unidos

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos bloquea nombres con ‘ñ’ y tildes, ¿una amenaza a la identidad cultural?

Noticias Estados Unidos

Piter Albeiro da inicio a una gira por sus 30 años de carrera

Noticias Estados Unidos

Uber anuncia nuevo servicio: selló alianza con importante cadena de supermercados

Varios gobiernos de Occidente han sancionado a Venezuela, por lo que este país se mantiene aislado del sistema bancario internacional, sumando que la nación debe mucho dinero. Retener el dinero en Catar, fuera del alcance de empresas o administraciones globales, evita que estos hagan reclamos sobre el dinero que se les debe.

Scott Bessent futuro secretario del Tesoro.
Scott Bessent, secretario del Tesoro. Foto: AFP

Un experto en el tema, de origen venezolano, declaró en anonimato a CNN, que Catar ha sido un intermediario entre Estados Unidos y Venezuela durante mucho tiempo.

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

Alejandro Grisanti, director fundador de Ecoanalítica, una consultora latinoamericana y sudamericana que opera en Venezuela, detalló que los bancos cataríes tienen la orden de subastar el dinero a bancos del país caribeño, con prioridad a destinar fondos a alimentos, medicinas y pequeñas empresas. Para ello, el Banco Central de Venezuela será el encargado de recibir esos ingresos.

Donald trump Presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

Sin embargo, el procedimiento ha levantado preocupaciones sobre la transparencia de las transacciones. Los expertos analizaron que poner el dinero en una cuenta en el exterior, limita a las órdenes estadounidenses de bloquear los fondos de los reclamos de empresas o gobiernos y, al mismo tiempo, permite menos transparencia sobre los movimientos del dinero.

“A menos que salga algún plan público que diga cuál es la estructura gubernamental para este fondo, quién va a tener el control, cuáles serán los distintos controles contra la corrupción y el lavado de dinero que se implementarán… esto se está configurando como una especie de fondo discrecional”, comentó un experto que pidió anonimato al medio en mención.

Más de Noticias Estados Unidos

Ecopetrol ha incrementado su apuesta en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, estas tienen retos para sacar adelante los proyectos. Además, en medio de esta situación apretada, no generan ingresos inmediatos ni retornos en el corto plazo.

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

Detienen a hombre que intentó desviar un vuelo de México a EE.UU y revelan los presuntos motivos de su peligrosa maniobra

Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

x

Video: Robyn Argote Crooks, inmigrante cubano, fue capturado luego de estrellar vehículos de ICE

x

Videos de los violentos enfrentamientos de las autoridades con manifestantes en Minnesota: las tensiones se elevan tras operativos del ICE

x

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Familias hispanohablantes enfrentan restricciones al registrar nombres con tildes o “ñ” en EE.UU.

Estados Unidos bloquea nombres con ‘ñ’ y tildes, ¿una amenaza a la identidad cultural?

Piter Albeiro es el dueño de una exclusiva colección de vehículos.

Piter Albeiro da inicio a una gira por sus 30 años de carrera

x

Uber anuncia nuevo servicio: selló alianza con importante cadena de supermercados

La reapertura del Gobierno dejó a muchos beneficiarios con incertidumbre sobre si el próximo depósito del Seguro Social llegará a tiempo.

La Seguridad Social mejora sus servicios: pagos más rápidos, menos esperas y acceso 24/7

El presidente Donald Trump participa hoy en la Gran Mesa Redonda de Inversión en Salud Rural, destacando los esfuerzos para mejorar la atención médica en comunidades alejadas.

Trump organiza la “gran e histórica mesa redonda de inversión en salud rural”; estos son los puntos más importantes

Noticias Destacadas