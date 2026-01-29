Estados Unidos

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

El IRS les permitirá a los contribuyentes presentar sus movimientos económicos hasta abril.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

29 de enero de 2026, 5:24 p. m.
Se espera que los contribuyentes reciban el 30% más en sus reembolsos de este año.
Se espera que los contribuyentes reciban el 30% más en sus reembolsos de este año. Foto: Getty Images

Todos los estadounidenses reciben anualmente el reembolso de sus impuestos. El gobierno nacional lideró una iniciativa que hará que, para este 2026, los contribuyentes reciban hasta el 30% más que lo percibido en el año anterior por este mismo concepto.

Esta semana inició la temporada de impuestos 2025 y la fecha límite para que los contribuyentes presenten sus ingresos anuales será el 15 de abril de 2026. Los reembolsos los recibirán los ciudadanos 21 días después de presentar su declaración.

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) informó que en 2025 el monto promedio de los reembolsos tributarios fue de 3.167 dólares. En tanto, el Departamento del Tesoro estima que, con los ajustes previstos para este año, cada hogar podría recibir cerca de 1.000 dólares adicionales.

¿Cuáles fueron las motivaciones de este incremento?

Una de las razones principales se deben a que el Congreso implementó una serie de cambios fiscales, entre los que destaca la exención para los intereses de préstamos sobre vehículos, las horas extras y un aumento de 200 dólares por hijo en el crédito fiscal por este concepto.

Estados Unidos

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela

Estados Unidos

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Estados Unidos

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

Estados Unidos

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

Estados Unidos

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

Estados Unidos

Marcas preparan sus comerciales para el Super Bowl, el evento que eclipsa el mundo deportivo de los Estados Unidos

Estados Unidos

Pánico en Brooklyn: hombre embiste con su auto la histórica sinagoga de Chabad

Confidenciales

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Mundo

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

Mundo

Irán despliega 1.000 drones y advierte a EE. UU. de una “respuesta contundente” en caso de intervención militar

La Gran y hermosa ley (OBBBA, por sus siglas en inglés) aprobó en julio de 2025 que, para los contribuyentes que opten por la deducción estándar, reducirían sus impuestos USD 750 más que el año anterior, quedando así el auxilio en 15.750 dólares.

Mientras que a las parejas casadas que declaran conjuntamente, el aumento de la deducción les aumentaría en USD 500, fijando así el auxilio en 31.500 dólares.

Economia
En algunos casos, los contribuyentes podrán aplicar a una deducción especial de USD 6.000. Foto: Adobe Stock

La deducción SALT le permitiría reducir hasta USD 40.000 su contribución en estados en los que los impuestos son más altos que los demás. Esta cifra es un aumento relevante, ya que en 2025 lo permitido era de 10.000 dólares.

Esta deducción solamente puede ser solicitada si el contribuyente elige detallar sus movimientos; no se permitirá para los ciudadanos que elijan la alternativa estándar.

Además, los contribuyentes mayores de 65 años podrán aplicar a una deducción especial de USD 6.000. Este beneficio lo podrán utilizar los ciudadanos sin importar si ya se beneficiaron con la deducción estándar o las detalladas. En caso de que la contribución sea conjunta, el alivio puede llegar a ser de UD 12.000.

Trump busca reducir los precios de la gasolina en California con un tope al impuesto estatal sobre el combustible
x
Donald Trump en Davos, Suiza Foto: Getty

Estos alivios fueron propuestos por el presidente de Estados Unidos en 2025, quien con su equipo se encargó en julio de ofrecer un “alivio fiscal para los estadounidenses trabajadores, y se espera que el contribuyente promedio vea un ahorro fiscal total de casi 4,000 dólares en 2026″.

Más de Estados Unidos

Trump endurece su postura contra Venezuela.

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela

Abundancia en el horizonte: Rituales para un agosto próspero en 2023.

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

x

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Un aviso del IRS puede escalar a una visita domiciliaria si la deuda fiscal permanece sin respuesta durante meses.

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

x

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

ICE puede desvincularse de la poliíca local por proyecto de ley

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

x

Marcas preparan sus comerciales para el Super Bowl, el evento que eclipsa el mundo deportivo de los Estados Unidos

La policía de Nueva York investiga el incidente después de que un hombre embistiera con su auto la sede mundial de Chabad-Lubavitch en Eastern Parkway, Brooklyn.

Pánico en Brooklyn: hombre embiste con su auto la histórica sinagoga de Chabad

Los automovilistas conducen bajo nieve intensa en la autopista N. Davis el martes 21 de enero de 2025 en Pensacola, Florida (Luis Santana/Tampa Bay Times vía AP)

Insólito: después de 16 años, podría ver caer nieve en esta ciudad de Florida. Sería el próximo fin de semana

Se esperan fuertes nevadas en varias zonas de Estados Unidos

Nueva York abre sus escuelas después de la tormenta invernal que azotó gran parte del país

Noticias Destacadas