¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

Todos los estadounidenses reciben anualmente el reembolso de sus impuestos. El gobierno nacional lideró una iniciativa que hará que, para este 2026, los contribuyentes reciban hasta el 30% más que lo percibido en el año anterior por este mismo concepto.

Esta semana inició la temporada de impuestos 2025 y la fecha límite para que los contribuyentes presenten sus ingresos anuales será el 15 de abril de 2026. Los reembolsos los recibirán los ciudadanos 21 días después de presentar su declaración.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) informó que en 2025 el monto promedio de los reembolsos tributarios fue de 3.167 dólares. En tanto, el Departamento del Tesoro estima que, con los ajustes previstos para este año, cada hogar podría recibir cerca de 1.000 dólares adicionales.

¿Cuáles fueron las motivaciones de este incremento?

Una de las razones principales se deben a que el Congreso implementó una serie de cambios fiscales, entre los que destaca la exención para los intereses de préstamos sobre vehículos, las horas extras y un aumento de 200 dólares por hijo en el crédito fiscal por este concepto.

La Gran y hermosa ley (OBBBA, por sus siglas en inglés) aprobó en julio de 2025 que, para los contribuyentes que opten por la deducción estándar, reducirían sus impuestos USD 750 más que el año anterior, quedando así el auxilio en 15.750 dólares.

Mientras que a las parejas casadas que declaran conjuntamente, el aumento de la deducción les aumentaría en USD 500, fijando así el auxilio en 31.500 dólares.

En algunos casos, los contribuyentes podrán aplicar a una deducción especial de USD 6.000. Foto: Adobe Stock

La deducción SALT le permitiría reducir hasta USD 40.000 su contribución en estados en los que los impuestos son más altos que los demás. Esta cifra es un aumento relevante, ya que en 2025 lo permitido era de 10.000 dólares.

Esta deducción solamente puede ser solicitada si el contribuyente elige detallar sus movimientos; no se permitirá para los ciudadanos que elijan la alternativa estándar.

Además, los contribuyentes mayores de 65 años podrán aplicar a una deducción especial de USD 6.000. Este beneficio lo podrán utilizar los ciudadanos sin importar si ya se beneficiaron con la deducción estándar o las detalladas. En caso de que la contribución sea conjunta, el alivio puede llegar a ser de UD 12.000.

Estos alivios fueron propuestos por el presidente de Estados Unidos en 2025, quien con su equipo se encargó en julio de ofrecer un “alivio fiscal para los estadounidenses trabajadores, y se espera que el contribuyente promedio vea un ahorro fiscal total de casi 4,000 dólares en 2026″.