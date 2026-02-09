Revelan video de Trump viendo el medio tiempo del Super Bowl durante una fiesta privada en su club Mar-a-Lago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en varias oportunidades la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, que se jugó el pasado domingo 8 de febrero en el estado de California. Incluso, el mandatario dijo que enviaría agentes de inmigración al estadio para controlar el flujo de extranjeros indocumentados en el lugar, suponiendo que se conglomerarían muchos.

Bad Bunny, por su parte, ha criticado las redadas masivas de las agencias migratorias en el país de Norteamérica, que se han tornado violentas en algunas regiones del país, incluyendo Los Ángeles, Nueva York y ciudades de Minnesota. Al mismo tiempo, se ha denunciado que las autoridades han arrestado ciudadanos norteamericanos, inmigrantes bajo protección de asilo y hasta a menores de edad.

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. Foto: AP

No obstante, por redes sociales ronda un video que muestra al presidente Trump junto con decenas de personas que asistieron a su club de golf en Florida para ver la final de fútbol americano y, de paso, ver el concierto del puertorriqueño, el cual tuvo varias referencias a la cultura latinoamericana.

Bad Bunny en el Super Bowl LX: el gana-gana del capitalismo y la representación latinoamericana

De acuerdo con el clip que fue difundido por internet, el partido del Super Bowl fue transmitido en pantallas gigantes en la residencia de Trump Mar-a-Lago. Allí este ofreció una fiesta privada para ver el juego. Días antes, el republicano aseguró que no asistiría al estadio, en una entrevista con The New York Post.

🇺🇸 | Las imágenes del interior del club de golf de Trump revelan que el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl fue reproducido en las pantallas gigantes de una de las propiedades del presidente estadounidense.

pic.twitter.com/ts5cet1s1f — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 9, 2026

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo entonces Trump en referencia a los artistas invitados al evento. También se presentó Green Day al inicio del partido, una banda que también ha demostrado su desacuerdo con las duras políticas migratorias del actual Gobierno.

En imágenes | Toallas con mensaje contra ICE y protestas en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl LX

“Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien. Si estuviera un poco más cerca”, continuó, al justificar su ausencia en la final de la NFL, que suele contar con la presencia de figuras importantes como políticos, cantantes, actores y miembros de la farándula.

"ICE Out", la misma frase que utilizó Bad Bunny en los Grammy, fue la bandera de los manifestantes alrededor del estadio, el domingo 8 de febrero. Foto: San Francisco Chronicle via Gett

El domingo, el presidente publicó en sus redes sociales que “este espectáculo del intermedio del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de EE. UU., y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad y excelencia”.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo están viendo desde EE. UU. y todo el mundo”, agregó en su mensaje, una media hora después de que finalizara el Super Bowl.

Bad Bunny es el primer solista latino en presentarse en el medio tiempo de la final más importante del fútbol americano. Además, es el primer artista en cantar completamente en español en el evento estadounidense más grande del país.