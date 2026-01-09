Estados Unidos

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decidirá qué empresas operan y supervisará las ventas

Venezuela, además, comprará productos hechos en el país norteamericano con el dinero del acuerdo propuesto.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 8:43 p. m.
El presidente Donald Trump tomó el control del mercado tras la captura del dictador.
El presidente Donald Trump tomó el control del mercado tras la captura del dictador. Foto: AP/Getty Images

El presidente Donald Trump anunció este viernes, 9 de enero, que Estados Unidos tomó el control del mercado petrolero de la región tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación”, informó el mandatario este viernes, 9 de enero, en su perfil de Truth Social.

“Este petrolero regresa a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del Gran Acuerdo Energético, que hemos creado para este tipo de ventas”, concluyó, en referencia al acuerdo que estableció con el nuevo gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

Al mismo tiempo, Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela y actuará como intermediario entre ellas y el gobierno del país sudamericano, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

Noticias Estados Unidos

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo”

Deportes

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Noticias Estados Unidos

Rio atmosférico en Estados Unidos traerá importantes fenómenos meteorológicos: “preocupaciones por inundaciones y avalanchas”

Noticias Estados Unidos

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, vuelve a arremeter contra ICE tras el tiroteo fatal

Noticias Estados Unidos

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

Noticias Estados Unidos

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en Portland: Agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a bala a pareja de venezolanos

Mundo

Rusia confirma liberación de dos ciudadanos detenidos en petrolero confiscado por Estados Unidos

Gente

“¿Qué hace viviendo en un país como USA?”: Margarita Rosa de Francisco tuvo fuerte cruce con exfutbolista Lucas Jaramillo

Mundo

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Trump asegura que “empezará ahora a atacar por tierra” a los grupos narco tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar (en Venezuela), vamos a cerrar el acuerdo”, dijo Trump al recibir a más de una veintena de representantes de petroleras en la Casa Blanca.

Por su parte, el país caribeño comprará solo productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington, anunció este miércoles el presidente Donald Trump.

El buque cisterna Olina fue detenido en el Mar Caribe sin incidentes.
EE. UU. ha compartido las operaciones en sus redes sociales. Foto: AFP

“Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar únicamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, publicó Trump en su red Truth Social.

Donald Trump afirma que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años

“Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, aseguró.

Sometida a un bloqueo petrolero, y con el dictador Nicolás Maduro en una cárcel en Nueva York, Venezuela anunció este miércoles que negocia con Washington la venta de “volúmenes de petróleo”, un recurso natural que el gobierno de Trump asegura que pasará a controlar “indefinidamente”.

Buque petrolero
EE. UU. controlar el mercado petrolero de Venezuela. Foto: UCG/Universal Images Group via G

El republicano ha hecho de la política arancelaria y sus esfuerzos para reindustrializar Estados Unidos su eje económico principal. El supuesto acuerdo de Venezuela para esas compras de productos hechos en Estados Unidos es “una sabia elección”, aseguró Trump.

Desde que Rodríguez asumió la presidencia, como reemplazo de Maduro, el país de Norteamérica le pidió romper relaciones con rivales como China, Rusia, Irán y Cuba; ceder el control del mercado del petróleo; contribuir a la lucha contra el narcotráfico, entre otros requerimientos.

Con información de AFP.

Más de Noticias Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los países que compren gas o Petróleo de Venezuela.

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decidirá qué empresas operan y supervisará las ventas

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo”

x

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.

Rio atmosférico en Estados Unidos traerá importantes fenómenos meteorológicos: “preocupaciones por inundaciones y avalanchas”

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, durante su rueda de prensa de hoy, reafirmando su llamado a que ICE abandone la ciudad tras el tiroteo fatal.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, vuelve a arremeter contra ICE tras el tiroteo fatal

La legislación federal permite el uso de armas solo bajo estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad.

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

A partir del 1 de octubre de 2025, solicitar la visa americana en Colombia será más costoso.

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

x

Tiroteo en Portland: Agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a bala a pareja de venezolanos

x

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

Donald Trump aseguró que atacará los carteles de la droga de México.

Donald Trump descarta un segundo ataque a Venezuela tras liberación de presos políticos

Noticias Destacadas