Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decidirá qué empresas operan y supervisará las ventas

El presidente Donald Trump anunció este viernes, 9 de enero, que Estados Unidos tomó el control del mercado petrolero de la región tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación”, informó el mandatario este viernes, 9 de enero, en su perfil de Truth Social.

“Este petrolero regresa a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del Gran Acuerdo Energético, que hemos creado para este tipo de ventas”, concluyó, en referencia al acuerdo que estableció con el nuevo gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

Al mismo tiempo, Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela y actuará como intermediario entre ellas y el gobierno del país sudamericano, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

Trump asegura que “empezará ahora a atacar por tierra” a los grupos narco tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar (en Venezuela), vamos a cerrar el acuerdo”, dijo Trump al recibir a más de una veintena de representantes de petroleras en la Casa Blanca.

Por su parte, el país caribeño comprará solo productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington, anunció este miércoles el presidente Donald Trump.

“Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar únicamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, publicó Trump en su red Truth Social.

Donald Trump afirma que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años

“Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, aseguró.

Sometida a un bloqueo petrolero, y con el dictador Nicolás Maduro en una cárcel en Nueva York, Venezuela anunció este miércoles que negocia con Washington la venta de “volúmenes de petróleo”, un recurso natural que el gobierno de Trump asegura que pasará a controlar “indefinidamente”.

El republicano ha hecho de la política arancelaria y sus esfuerzos para reindustrializar Estados Unidos su eje económico principal. El supuesto acuerdo de Venezuela para esas compras de productos hechos en Estados Unidos es “una sabia elección”, aseguró Trump.

Desde que Rodríguez asumió la presidencia, como reemplazo de Maduro, el país de Norteamérica le pidió romper relaciones con rivales como China, Rusia, Irán y Cuba; ceder el control del mercado del petróleo; contribuir a la lucha contra el narcotráfico, entre otros requerimientos.

