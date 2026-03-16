Vuelve la alerta climática en EE. UU.: estos son los estados que se verán afectados

Estados Unidos vuelve a verse afectado por condiciones meteorológicas adversas tras una combinación de nevadas intensas, lluvias, fuertes vientos y riesgo de tornados. El fenómeno impacta principalmente la mitad oriental del país y ha provocado interrupciones en carreteras, aeropuertos y servicios básicos en varias regiones.

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De acuerdo con reportes meteorológicos y autoridades climáticas, el sistema se desplaza desde el centro hacia el noreste del país, lo que genera diferentes tipos de clima extremo según la región. Mientras algunas zonas enfrentan condiciones de tormenta invernal con nieve y hielo, otras registran tormentas eléctricas severas con ráfagas de viento que podrían derivar en tornados.

Nevadas en EE. UU. Foto: Getty Images

Las áreas más afectadas por las nevadas se concentran en el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, donde las precipitaciones de nieve y los fuertes vientos han reducido la visibilidad y complicado la movilidad.

Autoridades de transporte han advertido sobre carreteras cubiertas de nieve y condiciones peligrosas para conducir en estados como Minnesota, Michigan y Wisconsin.

Además, varias aerolíneas han reportado retrasos y cancelaciones de vuelos debido a las condiciones meteorológicas adversas. En algunas zonas, los vientos intensos y la acumulación de nieve también han provocado cortes de energía y daños en infraestructura.

Alertas de tornados

Además, varias aerolíneas han reportado retrasos y cancelaciones de vuelos debido a las condiciones meteorológicas adversas. En algunas zonas, los vientos intensos y la acumulación de nieve también han provocado cortes de energía y daños en infraestructura.

El mayor riesgo se concentra en estados del Atlántico Medio y el sureste, en estados como Carolina del Norte, Virginia y Maryland, donde las autoridades estatales advirtieron a la ciudadanía por tormentas severas.

En estas zonas también se esperan ráfagas de viento capaces de derribar árboles y dañar estructuras.

Este tipo de fenómenos puede producir simultáneamente tormentas de nieve severas, lluvias intensas y tormentas de gran impacto, dependiendo de la temperatura y la dinámica atmosférica en cada región.

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Según meteorólogos, el sistema se originó cuando una gran baja presión se fortaleció tras cruzar las Montañas Rocosas y comenzó a desplazarse hacia el noreste, intensificando las precipitaciones y los vientos a su paso.

Se espera que el sistema continúe desplazándose durante las próximas horas hacia el noreste del país, mientras las condiciones meteorológicas mejoran gradualmente en algunas zonas del centro de Estados Unidos.