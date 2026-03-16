Clima

Vuelve la alerta climática en EE. UU.: estos son los estados que se verán afectados

Se reportan interrupciones en carreteras, aeropuertos y servicios básicos en varias regiones del país.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

16 de marzo de 2026, 6:53 p. m.
Un automovilista raspa el hielo de su vehículo a lo largo de la interestatal 80 durante una tormenta de nieve
Un automovilista raspa el hielo de su vehículo a lo largo de la interestatal 80 durante una tormenta de nieve Foto: AP

Estados Unidos vuelve a verse afectado por condiciones meteorológicas adversas tras una combinación de nevadas intensas, lluvias, fuertes vientos y riesgo de tornados. El fenómeno impacta principalmente la mitad oriental del país y ha provocado interrupciones en carreteras, aeropuertos y servicios básicos en varias regiones.

Las Vegas se prepara para romper múltiples récords de temperatura en pleno marzo

De acuerdo con reportes meteorológicos y autoridades climáticas, el sistema se desplaza desde el centro hacia el noreste del país, lo que genera diferentes tipos de clima extremo según la región. Mientras algunas zonas enfrentan condiciones de tormenta invernal con nieve y hielo, otras registran tormentas eléctricas severas con ráfagas de viento que podrían derivar en tornados.

x
Nevadas en EE. UU. Foto: Getty Images

Las áreas más afectadas por las nevadas se concentran en el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, donde las precipitaciones de nieve y los fuertes vientos han reducido la visibilidad y complicado la movilidad.

Autoridades de transporte han advertido sobre carreteras cubiertas de nieve y condiciones peligrosas para conducir en estados como Minnesota, Michigan y Wisconsin.

Estados Unidos

Renunciar a la ciudadanía estadounidense será más barato a partir de abril

Estados Unidos

Zohran Mamdani desata polémica por la nueva Oficina de Asuntos LGBTQIA+ de Nueva York

Estados Unidos

Trump confirma cáncer de mama de Susie Wiles: seguirá al frente de la Casa Blanca

Estados Unidos

Trump presiona al Congreso para aprobar ley electoral antes de las legislativas: el proyecto enfrenta fuerte oposición en el Senado

Estados Unidos

Empresa automotriz de Estados Unidos anuncia su quiebra: deja a miles sin empleo

Estados Unidos

Niña de 12 años se quitó la vida tras incidentes de ‘bullying’ en su escuela de Georgia: polémica en EE. UU.

Estados Unidos

EE. UU. revoluciona el Seguro Social: todos los pagos cambian en marzo de 2026

Mundo

Trump asegura que espera “tomar Cuba” durante su mandato: “Puedo hacer lo que quiera”

Mundo

Líder supremo de Irán sobrevivió de milagro al ataque que mató a su padre y eliminó la cúpula del régimen, según un audio filtrado

Mundo

Trump se queda solo: aliados rechazan su plan para reabrir el estrecho de Ormuz

Además, varias aerolíneas han reportado retrasos y cancelaciones de vuelos debido a las condiciones meteorológicas adversas. En algunas zonas, los vientos intensos y la acumulación de nieve también han provocado cortes de energía y daños en infraestructura.

Alertas de tornados

Además, varias aerolíneas han reportado retrasos y cancelaciones de vuelos debido a las condiciones meteorológicas adversas. En algunas zonas, los vientos intensos y la acumulación de nieve también han provocado cortes de energía y daños en infraestructura.

El mayor riesgo se concentra en estados del Atlántico Medio y el sureste, en estados como Carolina del Norte, Virginia y Maryland, donde las autoridades estatales advirtieron a la ciudadanía por tormentas severas.

En estas zonas también se esperan ráfagas de viento capaces de derribar árboles y dañar estructuras.

Este tipo de fenómenos puede producir simultáneamente tormentas de nieve severas, lluvias intensas y tormentas de gran impacto, dependiendo de la temperatura y la dinámica atmosférica en cada región.

Una avalancha de nieve mató al menos ocho esquiadores en EE. UU., uno de los viajeros se salvó de milagro. Esta es la historia

Según meteorólogos, el sistema se originó cuando una gran baja presión se fortaleció tras cruzar las Montañas Rocosas y comenzó a desplazarse hacia el noreste, intensificando las precipitaciones y los vientos a su paso.

Se espera que el sistema continúe desplazándose durante las próximas horas hacia el noreste del país, mientras las condiciones meteorológicas mejoran gradualmente en algunas zonas del centro de Estados Unidos.