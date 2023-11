Gustavo Petro le está cobrando la investigación contra su hijo Nicolás y el caso de Marelbys Meza. Este es el grave señalamiento de la Vicefiscal General

“Me están cobrando aplicar la ley colombiana, no quieren que se aplique el Código Penal . Pero perdóneme, acá se aplican las normas, quienes cometen delitos se presentan ante un juez”, respondió enfáticamente Mancera en la entrevista exclusiva con Vicky Dávila.

“¿Acaso nosotros fuimos a buscarla? Ella presentó su denuncia de todo lo que le había ocurrido. ¿Entonces nosotros no aplicamos la norma? Entonces ahí si van a decir, ‘la ley para los de ruana’, pues no señores, la igualdad en Colombia es en los casos en los que son de mayor connotación y en los cuales el país necesita la verdad”, insistió.

“Una verdad que dice el Presidente que se le oculta a Colombia . ¡No Presidente, acá no se oculta la verdad! ¡Acá lo hemos hecho en cada caso que ha sido de mucha importancia decir qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y por qué pasó. Y se lo llevamos al juez que es en últimas que decide con suficiencia probatoria”, aclaró.

En la entrevista exclusiva Mancera reveló que desde el Gobierno pusieron en marcha un plan de desprestigio en su contra para torpedear su buen nombre, honra y el trabajo que ha adelantado durante 30 años. “Me está diciendo a mí mafiosa. Más bien por qué no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la Casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia. Eso sí es un tema que deberían estar diciéndolo, no solamente desde Casa de Nariño, sino desde el mismo Gobierno. Yo no soy ninguna mafiosa”.