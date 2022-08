¿A qué número llamar ante una sospecha de viruela símica en Bogotá?

Si presenta síntomas relacionados, debe aislarse inmediatamente en una habitación o espacio aparte, no compartir el baño (si solo hay uno limpiarlo con sustancias desinfectantes cada vez que se use) o utensilios como loza, cubiertos o toallas para el cuerpo, así como implementar medidas de bioseguridad (lavado de manos, ventilación de espacios, etc.).