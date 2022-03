Acusado de asesinar con destornillador a joven en Bogotá, podría quedar en libertad

Este jueves se conoció que Andrés Camilo Muñoz Rubiano, el presunto responsable del asesinato de Jonathan Tacuma, a quien atacó en repetidas ocasiones con un destornillador, podría quedar en libertad en los próximos días al cumplirse el vencimiento de términos.

Así lo dio a conocer la hermana de la víctima, Xiomara Tacuma, quien aseguró que “pese a que la Fiscalía se comprometió con nosotros a hacer justicia y pese a que salió el fiscal Barbosa dando todo un enunciado sobre lo que iba a hacer, eso no ha pasado”.

La familiar de Tacuma indicó que este 6 de marzo se cumple la fecha para que el presunto asesino se acoja a la libertad por vencimiento de términos.

La mujer mencionó que las autoridades no han avanzado con sus investigaciones y que no han hecho “gran cosa” para resolver este caso, por lo que le preocupa que no se haga justicia y el presunto asesino de su hermano quede en libertad.

“No hay juicio, no han querido resolver el caso, no han hecho nada, no sentimos que todo lo que salieron diciendo se hiciera. Estamos muy preocupados porque ese proceso está en un estado muy crítico, no sentimos ningún apoyo y lo único que queremos es que el caso no quede en la impunidad”, indicó Xiomara.

Ante esta situación, la familiar concluyó que “solo tenemos dos días para hacer algo y la Fiscalía no ha hecho nada, no hemos recibido ayuda o iniciativa por hacer justicia, no queremos que esto quede en la impunidad”.

“Solo tenemos dos días para hacer algo y la Fiscalía no ha hecho nada, no hemos recibido ayuda o iniciativa por hacer justicia, no queremos que esto quede en la impunidad”, puntualizó la hermana de Tacuma.

El caso en manos de la Fiscalía

Los familiares de Tacuma expresaron su indignación por la manera en que fueron atendidos por las autoridades en Bogotá, pues al momento de hacer la denuncia señalaron que les dijeron que el personal que investigaba estos casos se encontraba en vacaciones.

Tras la polémica por dicha situación, la Policía aclaró que el caso sí fue atendido, pero lo dejó en manos de la Fiscalía General de la Nación. “Por labores de vecindario se establece que hay un indiciado, el cual se le comparte a la Fiscalía General de la Nación”, indicó el coronel Misael Quiroga, comandante de la estación de Suba.

Quiroga agregó que “el día 25 de diciembre la estación de Policía de Suba recibió un incidente, donde informan que en un parque se encuentra un joven botado en el piso”.

Así mismo, el oficial señaló que “el cuadrante acude al sitio, se le prestan los primeros auxilios al joven herido y la parte médica nos reporta que presenta una herida con arma blanca a la altura de la cabeza; con las labores de vecindario e investigación se establece que hay un indiciado, el cual se le comparte a la Fiscalía General de la Nación y, efectivamente, se establece que este joven, al parecer, había sostenido unas diferencias de convivencia ciudadana y por intolerancia se presenta este escenario de agresión. Esto es materia de investigación efectivamente con la Fiscalía General de la Nación para dar con la captura de estos sujetos”.

“Hago un llamado a la gente, a la Fiscalía, a que esto no puede seguir pasando. Los actos violentos no pueden seguir y tampoco pueden seguir demorando los casos, esperando un milagro para quizá atrapar al atacante, hacer algún tipo de procedimiento legal que a uno lo ayude a sentir que su dolor se está reparando. Mi llamado es a la conciencia colectiva que esto no puede seguir pasando (...). Evidentemente los procesos en este país son tan horribles y lentos que solo alargan el sufrimiento de todos”, agregó la hermana del estudiante.