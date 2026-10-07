Durante casi dos horas, en una sesión reservada que se adelantó el 14 de septiembre de 2019, el excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, intentó justificar las acciones que adelantó en dicho grupo subversivo.

Timochenko manifestó ante una subsala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, conformada por los magistrados Julieta Lemaitre Ripoll, Iván González Amado y Catalina Gómez Díaz; que tras la firma del Acuerdo de Paz se les estaba presentando ante la sociedad como lo peor.

“Para mí, como persona, como ser humano, no es fácil enfrentar esta situación cuando lo están presentando como un monstruo, como un asesino, como un violador de niños y niñas”, indicó mientras leía varias hojas de papel y citaba al escritor italiano Umberto Eco.

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Ante todos los señalamientos que existían en su contra como máximo jefe de las Farc, Echeverry Londoño aseguró en ese momento que esperaba que la JEP estudiara sus casos.

“No vamos a tener al frente unos jueces que nos van a ver como enemigos”, precisó mientras miraba a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

En gran parte de la sesión, Timochenko intentó explicar y, de paso, justificar la práctica de secuestros a dirigentes políticos, civiles e integrantes de la Fuerza Pública.

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Muchos de ellos -como se recordará- estuvieron por casi 10 años secuestrados en la selva bajo condiciones infrahumanas.

Pese a esto, el excomandante estuvo más pendiente de reiterar que ningún integrante de las Farc se enriqueció con el secuestro, puesto que solo fue utilizado como una fuente de financiación para su lucha política.

Con tono de excusa, y prácticamente dando instrucciones sobre la forma en cómo les debía investigar dentro de la JEP, señaló que ningún hijo de alias Raúl Reyes, Alfonso Cano y Tirofijo vivía en la riqueza.

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“Para no hablar de los hijos de Alfonso Cano, de los hijos de Raúl Reyes, de los hijos de Manuel Marulanda, ¡qué herencia se quedaron! Esperemos que algún investigador no en función de estigmatizarlos como lo han hecho algunos medios de prensa”, resaltó entre risas.

Pese a esto, ninguno de los magistrados le realizó una contrapregunta sobre estas afirmaciones.

Durante los otros cinco minutos, Timochenko se mostró medianamente arrepentido por alejarse de los valores que aprendió no en su familia, sino dentro de las Farc.

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“Entonces, claro, de pronto no es parte de lo que tengo que decir acá como ser humano, pero debo reiterar unos sentimientos. Ustedes me van a juzgar a mí a partir de un perfil que les da la Fiscalía, bueno, yo les doy el mío, y de seguro que con la mayor sinceridad del mundo, como única manera de mostrar que no siempre, tal vez equivocado, no actué en el marco de los principios que me enseñaron en las Farc”, enfatizó.

Las declaraciones de Timochenko han generado una verdadera oleada de críticas por su falta de sensibilidad y reconocimiento de las acciones atroces cometidas por las Farc durante el conflicto armado.