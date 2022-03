Alcalde de Cartagena pidió claridad frente allanamientos a candidatos en la ciudad

El alcalde de Cartagena, William Dau, le hizo un fuerte llamado a las autoridades judiciales de la ciudad tras el reporte que recibió sobre allanamientos realizados en los últimos días a varios candidatos al Congreso de la República que están en esa ciudad.

A través de sus redes sociales, Dau Chamat reveló que conoce de al menos un caso en el que la Fiscalía llegó hasta la sede de un aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar e incautó varios elementos como chequeras y computadores. Ante esto, indicó que es necesario saber cuanto antes lo sucedido.

“El día de ayer me enteré que hubo allanamientos a varios candidatos al Congreso, que están postulados para la elección de mañana domingo 13 de marzo y el CTI realizó allanamientos, pero no se ha dado a conocer la información al respecto. Tengo conocimiento al menos de un candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, me abstengo de dar el nombre en este momento”, dijo el alcalde de Cartagena.

William Dau manifestó que la ciudadanía tiene derecho a conocer las razones y circunstancias que rodearon estos operativos de la Fiscalía, entidad a la que hizo un llamado para que no retenga la información, con el pretexto de que está protegiendo las investigaciones.

“Ese cuento de entorpecer la investigación a mi no me lo vengan a echar, la Fiscalía tiene su obligación con la ciudadanía de pronunciarse sobre los allanamientos que realizó a candidatos al Congreso, está obligada a dar la información a la ciudadanía, no puede esperar a ver quién gana y quién pierde para dar a conocer esa información”, agregó Dau.

El alcalde sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a estar informada de cualquier hecho de corrupción o delito que relacione a los candidatos al Congreso y resaltó que el silencio de la Fiscalía genera sospechas que afectan su credibilidad e “intimidan a la sociedad civil”.

“Será que la Fiscalía está esperando hasta después de las elecciones para ver si gana o pierde el candidato, para ver cómo procede (...) Tengo la boca rajada de tanto decir una y otra vez que todos comen del mismo plato, llevo más de dos años pidiendo al Fiscal General que cambie a la directora Seccional de Fiscalías, porque no hacen nada, absolutamente nada para combatir la corrupción”, dijo Dau.

Por otra parte, en el marco del Plan No Más Puya Ojos la Alcaldía de Cartagena reveló que a corte de las 8:00 de la mañana de este domingo 13 de marzo se han recibido 70 denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con la jornada electoral, de las cuales 56 se recibieron antes de la apertura de urnas.

Fiscalía entrega reporte de elecciones en todo el país

Desde diferentes zonas del país hay reportes de diligencias, allanamientos e inspecciones judiciales por cuenta de investigaciones que se adelantan por hechos criminales relacionados con la jornada electoral. El fiscal Francisco Barbosa no entregó detalles de esas diligencias, pero advirtió que el ente acusador adelanta las investigaciones y, en ese orden de ideas, las actividades de policía judicial no se detienen, ni en elecciones.

El fiscal llegó al puesto de votación número uno y ejerció su derecho al voto, lo hizo mientras aseguró que desde la Fiscalía estarán atentos a los reportes que se conocen, de parte de la ciudadanía y otras autoridades para actuar de manera inmediata, adelantar las verificaciones y judicializar de ser necesario.

“Estar evaluando cada una de las circunstancias que se han venido dando, la Fiscalía no hace allanamientos o no actúa si no existen órdenes judiciales previas, si no existen acciones, además que responden a circunstancias que evidentemente tiene que ver con investigaciones. Entonces nosotros iremos respondiendo paulatinamente en el marco del puesto de mando unificado”, dijo el fiscal.

El jefe del ente acusador dijo que en todas las regiones del país hay un grupo itinerante de funcionarios que reciben y atienden las denuncias por hechos irregulares, todas esas denuncias se condensan en el Puesto de Mando Unificado que dispuso la Fiscalía para las primeras horas de esta jornada electoral en el búnker de la entidad. Justamente con el director de la Policía, el general Jorge Vargas, esperan entregar un primer balance de la jornada.