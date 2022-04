Álvaro Uribe asegura que Gustavo Petro “amenaza a ciudadanos” en Montería

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez volvió a arremeter contra el candidato Gustavo Petro. Esta vez, el exmandatario y líder del Centro Democrático reaccionó a un polémico fragmento del discurso del aspirante del Pacto Histórico en Montería durante su visita a Córdoba, su departamento natal.

“A quienes siempre han manejado este departamento, a quienes lo dejaron conducir a ser el departamento de las vacas gordas y de los niños flacos. A quienes dejaron perder la universidad en manos de los sanguinarios. A quienes dejaron perder la cultura y quienes permitieron que se sacaran decenas de miles de campesinos y campesinas de sus tierras. A quienes permitieron el despojo, la muerte y el desalojo. A ellos les ofrecemos una rama de olivo”, aseveró Petro.

Luego, siguió con su mensaje a la clase dirigente de Córdoba: “Aquí no vamos a gobernar contra ellos, no vamos a gobernar contra los que no votan por nosotros. Los tiempos en los que se divide la sociedad han pasado. No vamos a enfrentar una parte de la sociedad contra otra. Que los habitantes de El Recreo y de La Castellana sepan que a pesar de la complicidad con la muerte, y no todos lo hicieron porque no voy a generalizar, lo que ofrecemos es un pacto social, un pacto histórico. Un perdón social basado en la justicia”.

Petro no es incoherente, lo de él es más grave: sabe engañar, insiste en Perdón Social para tapar Eje de la Picota y amenaza a ciudadanos, incitando lucha violenta de clases https://t.co/7uStQu2EB5 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 25, 2022

El expresidente tomó el fragmento en video y aseguró que se trata de una “amenaza a sectores ciudadanos” en un departamento en el que Uribe posee la finca ‘El Ubérrimo’, la cual queda a minutos en automóvil de Montería.

“Petro no es incoherente, lo de él es más grave: sabe engañar, insiste en perdón social para tapar eje de La Picota y amenaza a ciudadanos, incitando lucha violenta de clases”, publicó el expresidente en sus redes sociales.

En los últimos días, Uribe no cesa sus reparos y mensajes de preocupación contra el candidato del Pacto Histórico. Se va contra sus propuestas y, por medio de un video, señaló lo que significa su propuesta de tierras.

Política de tierras y Seguridad Alimentaria: Petro o producción con equidad



El avalúo predial rural valía $32 billones en 2002 y $197 billones en 2020 pic.twitter.com/nrddUp9AAQ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 24, 2022

“Aparece la amenaza política. Petro, con rabia, amenaza expropiar. Las encuestas lo llevan a presentar el tema con gestos angelicales y cambia la palabra por democratización. Ninguna novedad. Así se ha hablado en Venezuela”, aseveró el exmandatario.

Además, criticó las propuestas en impuestos a la tierra del candidato progresista. “Pueden hacer inoperante la actividad agropecuaria. Debe recordarse que el avalúo predial rural valía 32 billones de pesos en 2002 y 197 billones de pesos en 2020″.

Petro vuelve a arremeter contra Zapateiro en Montería

En medio de su correría por el país, el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro llegó el pasado 23 de abril al departamento de Córdoba, en donde escuchó a la comunidad de esta región y aprovechó para continuar lanzado pullas a las Fuerzas Militares de Colombia y despotricar contra el presidente Iván Duque.

“Los entiendo, la verdad sea dicha. Con un presidente tan incapaz, cada cual va haciendo lo que le dé la gana. Pero, en mi gobierno no habrá incapacidad, el o la que llegue a general será por méritos, no porque un politiquero corrupto y narcotraficante decida los ascensos en la carrera militar”, afirmó el candidato frente a la comunidad de Montería.

Las declaraciones del candidato ocurren justo horas después de verse inmerso en una polémica con el Comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Eduardo Zapateiro Altamiranda.

Continuando con su discurso en Montería, Petro también destacó temas como la compra de votos, el perdón social y el equipo jurídico que creó para combatir la corrupción en esta región del país.

“Se acabó el tiempo en donde los cordobeses parecían siervos como Esaú vendiendo sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas o dinero, no se va vender el derecho al poder. Por $100 mil pesos el pueblo de Córdoba no debe vender las escrituras del poder político, porque si lo hacen esos compradores vendrán a quitarles la vida ustedes y sus hijos”, agregó el candidato.