Antonio García, del ELN, arremete contra el fiscal Barbosa por denunciar plan para atentar contra su vida y asegura que es “cuento chimbo”

En rigurosidad, al existir un Estado de guerra o confrontación es necesario definir si quienes expiden órdenes de captura, que son amenazas que llegan hasta la muerte, también hacen parte o no de la confrontación. Lean mi columna de esta semana 📝👇 https://t.co/hbc2ID3J4Z

Acto seguido, destacó que el grupo guerrillero no realizará acciones ofensivas contra las fuerzas armadas y de Policía, ni contra organismos de seguridad del Estado. “Ambas partes estamos obligadas a actuar con mesura, pero sin creer en cuentos infantiles”, sentenció.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Antonio García, comandante del ELN. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Manifestó que “junto a las órdenes de captura están las listas de miembros del ELN que deben ser “dados de baja”, “neutralizados” o capturados, los medios de información de prensa escrita, televisión y radio lo dan a conocer de manera recurrente. Podría preguntarse cuál es el objetivo de esta estrategia comunicacional: ¿infundir temor?, ¿difamar?, ¿disuadir? El Estado colombiano lo hace dentro de su legalidad. ¿El ELN lo podría hacer dentro de su legalidad?, está claro que no obedecemos su legalidad y hacemos uso del derecho a la rebelión, y en derecho somos contrapartes en un conflicto armado interno reconocido internacionalmente”.

García cuestionó si “al existir un Estado de guerra o confrontación, es necesario definir si quienes expiden órdenes de captura, que son amenazas que llegan hasta la muerte, también hacen parte o no de la confrontación, esas autoridades dan la autorización para adelantar una acción judicial que termina siendo una acción militar”.

Se conoció plan para asesinar al fiscal Francisco Barbosa

Francisco Barbosa confirma que explosivista y francotirador del ELN llegaron a Bogotá

Barbosa agregó: “No hay que minimizar esto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esto con seriedad, sigo comprometido con la paz, con lo relativo con el proceso del ELN, pero, más allá de esto, hay una situación que había que advertir entendiendo que me voy en cinco meses y no puedo quedar expuesto a que me asesinen al día siguiente de salir”.