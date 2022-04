Aparece foto de Freddy Rincón antes del choque; se accidentó con joven que conoció ese día

Freddy Rincón, leyenda de la Selección Colombia y el fútbol sudamericano, falleció el pasado miércoles 13 de abril en la Clínica Imbanaco de Cali después de sufrir un fuerte choque contra un bus alimentador del MIO.

Tras la lamentable noticia, los mensajes de despedida para el popular Coloso de Buenaventura se han multiplicado en las distintas redes sociales. Asimismo, se han conocido algunos detalles con respecto a lo que pasó antes del siniestro.

Harold Saa, cantante de salsa y amigo cercano del exjugador, contó que Rincón previamente asistió a una reunión en su casa junto a varios allegados, incluida una de las mujeres con las que se accidentó.

El artista señaló que el vallecaucano llegó a su vivienda, como normalmente lo hacía cuando estaba en Cali, y cenó su plato favorito, tollo (tiburón pequeño). Además, puntualizó que lo único que hicieron durante la velada fue hablar de fútbol y de música.

“Llegó a comer su plato favorito y pasó una noche tranquila. Al final, él se paró al lado mío y me dijo: ‘Paisano, ya me voy. ¿Va a venir?’”, manifestó entre lágrimas Saa en Noticias Caracol, quien solo le contestó: “No, estoy de luto. No voy a salir”.

Este fin de semana, de igual manera, se conoció una de las últimas imágenes con vida del exvolante del Real Madrid. La fotografía fue tomada en la residencia del cantante vallecaucano por una de las personas que estaba en la reunión.

En la postal, que fue compartida originalmente por el diario El País y se hizo viral rápidamente en redes sociales, se puede apreciar al Coloso de Buenaventura bastante contento en la casa de Saa, quien le estaba celebrando el cumpleaños a su sobrina.

Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital vallecaucana, ha manifestado en repetidas oportunidades que todavía no hay certeza de quién iba conduciendo el vehículo en el que se movilizaba Rincón. Sin embargo, reveló recientemente las identidades de sus dos acompañantes.

“En la camioneta se movilizaban cuatro personas. Se logró establecer que estaban Freddy Rincón, María Manuela Patiño y Diana Lorena Cortés. Todavía se desconoce la información del cuarto sujeto”, precisó Ospina.

De acuerdo con algunos testimonios, el exfutbolista de la Selección Colombia habría conocido a Patiño, de 20 años, esa misma noche en la discoteca El Bronxs, lugar al cual se dirigió presuntamente con varios amigos luego de abandonar la vivienda de Harold Saa.

“A María Manuela Patiño, Freddy la conoció allá, a donde fueron. Él la conoce allá porque las otras muchachas que lo acompañaban se pusieron celosas”, precisó el cantante de salsa.

Ese establecimiento musical permanece abierto hasta las 4:00 a. m., lo que indicaría que el accidente se produjo después de que el grupo salió del rumbeadero debido a que el choque ocurrió exactamente a las 4:30 a. m.

La Fiscalía General de la Nación puntualizó que las dos mujeres tendrán que entregar oficialmente en los próximos días su versión de los hechos, con el fin de identificar a la persona que iba manejando la camioneta.

Cabe recordar que Freddy Rincón tenía libre ese día y no estaba programado para participar en Lo mejor de la fecha (programa de Win Sports), en el que era panelista desde el año pasado.