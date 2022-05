Aparecen fotos del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, antes de ser asesinado en Cartagena

La Policía Nacional confirmó este martes que el fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado en Cartagena, esto mientras disfrutaba de su luna miel. El funcionario se dedicaba a investigar delitos relacionados con tráfico de drogas.

“Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes, que son de carácter reservado. Todas las capacidades de la Policía y la Fiscalía están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio”, indicó el general Jorge Vargas, director del cuerpo de seguridad.

Tras este lamentable hecho, la periodista Claudia Aguilera habló en exclusiva con SEMANA y reveló cómo fue el ataque sicarial que sufrió su esposo. Además, enfatizó que nunca habían sido víctimas de un atentado terrorista.

La mujer, de igual manera, aseguró que estaban disfrutando de sus vacaciones en la isla de Barú cuando dos hombres aparecieron de la nada y les empezaron a disparar de forma indiscriminada.

“Llegaron a la playa privada del hotel. No se pudo hacer nada, llegaron y de forma inmediata dispararon, mientras estábamos en la playa. El personal de seguridad no pudo reaccionar”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “No, no tenía ninguna amenaza. Solo llegamos para pasar las vacaciones, nosotros andamos sin guardias. No había riesgo de una venganza. No teníamos riesgo, por eso estábamos en el hotel”.

Este martes también se conocieron algunas imágenes del fiscal paraguayo en Cartagena antes del atentado donde perdió la vida. Las fotografías fueron publicadas por Aguilera en su cuenta de Instagram.

En las postales, que se hicieron virales rápidamente en las distintas redes sociales, se puede apreciar cómo la pareja estaba disfrutando de los maravillosos paisajes y paradisíacas playas de la Heroica.

“El último atardecer en Barú, pero tendremos millones más juntos. El mejor regalo de boda es la vida acercándote al testimonio más lindo de amor”, fueron los últimos mensajes que compartió la comunicadora en Instagram.

El general Jorge Vargas puntualizó que las investigaciones sobre este caso serán apoyadas por Estados Unidos y que se están orientando los procesos para ubicar a los responsables. Asimismo, señaló que un equipo de la Policía de Paraguay también llegará a Colombia en las próximas horas.

Cabe mencionar que el fiscal Pecci era un destacado investigador de ese país y que fue líder de importantes intervenciones contra grupos delincuenciales como el A Ultranza PY, la mayor operación antidrogas en la historia de la nación guaraní. Además, estuvo a cargo el caso del empresario Mauricio Schwartzman.

De acuerdo con los principales medios paraguayos, el reconocido funcionario era experto en tratar temas de crimen organizado y tenía experiencia en las unidades más importantes contra el narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre otros delitos.

Las autoridades colombianas indicaron, finalmente, que una de las hipótesis que están manejando señala que el fiscal, quien se encontraba en la playa disfrutando junto a su esposa de la tranquilidad del mar, fue abordado por dos sujetos que aparecieron en una moto acuática y le dispararon sin mediar palabra.

“El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci es un acto repudiable. Di instrucciones al director de la Policía para estar al frente de la situación. Fueron enviados cinco investigadores de alto mando al lugar de los hechos”, concluyó Diego Molano, ministro de Defensa.