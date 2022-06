Apareció Felipe Martínez, el universitario que era buscado por su familia desde el 16 de junio

Tras una inmensa ola de denuncias que reciben las autoridades sobre desaparecidos no solo en Bogotá, sino en Colombia, Felipe Martínez, de 21 años, es uno de los tantos casos de personas que desaparecen en extrañas circunstancias.

Cabe recordar el caso de Adriana Pinzón, una psicóloga que fue vista por última vez el pasado 7 de junio luego de haberse reunido con su cuñado Jonathan Torres. Por esto, el hombre fue detenido días atrás por su presunta participación en la desaparición de la mujer, y en estos momentos está siendo investigado.

¿Qué le pasó a Felipe Martínez?

Por su parte, la familia de Felipe Martínez señaló en su momento que el joven salió de su casa en la mañana del pasado jueves 16 de junio para dirigirse a la universidad.

Ricardo Martínez, padre del joven, afirmó que su hijo salió a las nueve de la mañana y que conversaron antes de la hora del almuerzo, y desde ese momento, no supieron nada de él.

“Felipe salía todos los días de la casa, tenía clases en la universidad y la costumbre era llegar en promedio a las ocho de la noche, no se quedaba por fuera, siempre informaba y no era de amigos, de trasnocho, de pasar la noche fuera”, precisó Ricardo en una conversación con SEMANA.

Sobre las ocho de la noche, la familia del estudiante se angustió luego de que no respondiera a su llamado.

“Cuando no respondió y eran las ocho de la noche, nos preocupamos, pues no solía llegar más tarde, lo llamamos, le escribimos y no respondió, de ahí hasta hoy, nada ha pasado, sigue desaparecido y nosotros desesperados”, subrayó.

La familia aseguró, en ese momento, que las autoridades estuvieron al tanto de la situación, sin embargo, era una fecha previa a las elecciones presidenciales de segunda vuelta y la búsqueda de Felipe Martínez no comenzaba.

“También nos comunicamos con sus amigos, con las personas más cercanas y nadie da razón de él, no se ha comunicado con ellos y ellos tampoco han podido contactarlo, ha sido muy difícil esta situación, por eso nosotros mismos estuvimos en hospitales y hasta en Medicina Legal, por fortuna no estaba allí”, dijo Ricardo a SEMANA.

En Guaviare familiares recibieron los restos de dos desaparecidos - Foto: Unidad de Víctimas/Web

Entre tanto, su familia recurrió a las redes sociales para pedir ayuda a quienes quisieran compartir la situación sobre la desaparición de su hijo que, junto a una foto y otra información, sirviera para encontrar su paradero.

Felipe Martínez apareció

En las últimas horas, la Universidad EAN aseguró que Felipe Martínez había sido encontrado y estaba junto a su familia.

“Nos alegra comunicar que nuestro estudiante Felipe Martínez Moreno apareció y se encuentra sano y salvo junto a su familia. Agradecemos a todas las personas que ayudaron a difundir la información para dar con su paradero”, dijo la entidad educativa.

Las autoridades mantienen las investigaciones sobre los dos casos, el de un hombre de 39 años y un joven, que fueron reportados como desaparecidos y los encontraron muertos en Bogotá. - Foto: daniel jaramillo

Así mismo, las redes sociales, que fueron una plataforma para difundir el hecho sobre la desaparición del joven, hoy también fueron usadas para expresar la alegría al saber que el universitario se encontraba reunido con su familia.

“Gracias a Dios, no es un desaparecido más en Colombia. Siempre avisen dónde van a estar, no es para vigilarlos, ni dañarles el momento, es cuestión, de darse el caso, saber por dónde comenzar a buscar”; “En donde sea que estaba, lo positivo es que está nuevamente con su familia. Por favor siempre avisen a sus familiares y/o amigos o conocidos en dónde van a estar, cuidémonos entre todos. Por favor”; “Lo importante es que apareció y está bien ¡Gracias Dios!”, son tres de los mensajes que se pueden leer tras la publicación de la institución educativa.